Miembro de Mara Salvatrucha acciona contra Ley Antipandillas

Un pandillero de la Mara Salvatrucha interpuso este miércoles, 12 de noviembre, una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la sesión desarrollada en el Congreso de la República en la que se aprobó la denominada Ley Antipandillas y busca que la referida normativa sea suspendida.
El argumento expuesto por Dylan Smaily Archila García, alias "El Sonriente", quien fue condenado a varios años de prisión por extorsión, es que existieron irregularidades durante la plenaria donde se avaló el decreto número 11-2025, Ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominados maras o pandillas.
De acuerdo con el documento planteado por los abogados de esta persona, se está solicitando que se otorgue un amparo provisional en virtud que las circunstancias del caso lo ameriten y que, por los efectos positivos del mismo, se suspenda la vigencia del decreto, mismo que entró en vigencia durante la presente semana.
Los profesionales del derecho exponen que el procedimiento de formación y aprobación del decreto antes mencionado vulneró de manera directa los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica. También, que no se respetó el debido proceso, ya que consideran que el pleno del Congreso actuó fuera del marco de sus atribuciones y al margen de los procedimientos legales.
También argumentaron que el artículo 118 c de la ley permite únicamente modificar el 30% de artículos por enmienda, y en este caso se modificaron el 200%, porque hubo 43 enmiendas para 20 artículos.
Agregaron que la ley establece que únicamente se pueden hacer modificaciones de forma cuando la iniciativa tiene como objeto hacer reformas a una ley. Sin embargo, a su criterio este decreto es una ley nueva.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7