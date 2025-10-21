 Congreso declara terroristas a las maras y pandillas
Nacionales

Congreso declara terroristas a las maras y pandillas

El congreso aprobó con 145 votos la iniciativa de ley 5692 de reformas al Código Penal con el Fondo de Revisión incluido.

Vista de un integrante de la pandilla Barrio 18. / FOTO: Ilustrativa de archivo: EFE , Foto Archivo EFE
El Pleno del Congreso aprobó la tarde de este martes 21 de octubre el Decreto 11-2025, Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas.

Fueron 145 votos a favor de esta ley que busca combatir a las maras y pandillas, la que también impone castigos severos a las maras o pandillas.

Los diputados también han fortalecido la ley, incrementando las penas de cárcel sancionando severamente a quien cometa extorsión, usura, trata de menores, entre otras actividades delictivas.

El presidente Bernardo Arévalo aplaudió la aprobación de la Ley Antipandillas. "Esta Ley le dará a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para combatir a las maras y a la delincuencia organizada.", indicó a través de una publicación en X.

Modificaciones avaladas en el Congreso

El pasado martes, 14 de octubre, tras más de nueve horas de sesión, los diputados aprobaron parcialmente la iniciativa 5692, que incluye varias reformas al Código Penal que buscan designar a las maras y pandillas como grupos criminales organizados trasnacionales y terroristas.

Durante la plenaria, se presentó una enmienda para modificar el artículo 1 del proyecto de decreto con el objetivo de fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada, incluidas las pandillas. La propuesta busca establecer un marco jurídico para la identificación y tratamiento de estas redes delictivas, así como la creación de centros de privación de libertad de máxima seguridad y reformas a tipos penales y leyes conexas.

El avance en cuanto a la normativa para combatir las pandillas se logró tras varias horas de negociación entre las bancadas. En ese sentido, se planteó modificar algunos delitos y agregar otros. Algunas de las propuestas consensuadas hasta ahora son:

  • El artículo 2 busca declarar a las maras y pandillas, como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS), como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas. La propuesta establece que la Fiscalía General de la Nación deberá realizar el requerimiento ante la Corte Suprema de Justicia para la designación, que tendrá una vigencia de cinco años y podrá ser prorrogada.
  • En las enmiendas se incluye sancionar con penas de 14 a 18 años de prisión y multas de Q100,000 a Q300,000 a quienes recluten, organicen o intimiden a menores de 18 años para participar en actividades delictivas.
  • El artículo 11 propone aumentar las penas para quienes cometan obstrucción extorsiva de tránsito, con sanciones de hasta 18 años de prisión y medidas cautelares como la inmovilización de cuentas bancarias.
  • Con el artículo 9, los diputados proponen ampliar delitos considerados como delincuencia organizada en Guatemala. Este busca adicionar nuevos delitos a la Ley Contra la Delincuencia Organizada. La propuesta incluye la inclusión de delitos como violación, agresión sexual, femicidio, reclutamiento ilícito de menores de edad, extorsión, enriquecimiento ilícito extorsivo, comercialización de vehículos robados y otras actividades ilícitas.
  • Endurecer las sanciones por infringir prohibiciones para los detenidos, como tener ciertas cantidades de dinero, tener radios o teléfonos celulares, equipos para tener acceso a internet y drones.
  • Nuevas penas para quienes cobren la "talacha", como se denomina dentro de la ley, y son cobros ilegales a privados de libertad a cambio de no dañar su integridad. Este sería sancionado de seis a ocho años de prisión y la pena se aumentará en una tercera parte si el condenado ocupa algún cargo de seguridad dentro del Sistema Penitenciario.
  • Se aumenta la pena por el delito de extorsión, que a la fecha alcanzaba hasta los seis años de cárcel. Pero ahora, podrían alcanzar hasta los 12 años de privación de libertad y, si el delito es cometido por un marero, hasta los 18 años.
  • Se crea el delito de enriquecimiento ilícito, que castiga con penas de 14 a 18 años de prisión.
  • También se crea la figura de usura, con pena de 4 a 10 años de cárcel, más multas que van desde los Q200 mil hasta los Q500 mil.
¿De qué serviría para la seguridad de Guatemala que tipifiquen como terroristas a los pandilleros?

El Gobierno de Estados Unidos designó recientemente a la banda criminal transnacional Barrio 18 como una organización terrorista.

Con información de Omar Solís  y David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7*

