Impacto de tipificar pandilleros como terroristas

El Gobierno de Guatemala mantiene una serie de acciones enfocadas en el combate a las pandillas y ha asegurado que no cederá a pesar de los incidentes que han surgido en prisiones y fuera de estas para empujar a las autoridades a dar marcha atrás en cuanto a decisiones contundentes contra estos grupos, incluido el traslado de sus máximos líderes hacia una cárcel de máxima seguridad.
En medio de este escenario, recientemente se conoció que Estados Unidos designó a la banda criminal transnacional Barrio 18 como una organización terrorista, en medio de su campaña para desarticular redes de narcotráfico y desmantelar pandillas que atenten contra la seguridad de la nación norteamericana.
EE. UU. informó que el Barrio 18, rival acérrimo de la Mara Salvatrucha (MS13), es una de las pandillas más grandes del hemisferio y ha perpetrado ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras..
El Gobierno guatemalteco respaldó la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de designar oficialmente a la pandilla Barrio 18 y consideró que se trata de un "punto de inflexión histórico" en la lucha regional y global contra el crimen organizado y la violencia transnacional.
El mismo día en que se dio esta declaración, el Congreso de la República de Guatemala emitió un punto resolutivo en el que exhorta al Ejecutivo a declarar como terroristas a las pandillas. En este contexto, ha surgido la duda acerca de qué serviría para la seguridad nacional que se haga cierta tipificación.
El presidente del Congreso, Nery Ramos, y otros cuatro diputados de diferentes bancadas se refirieron al tema durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, y señalaron el impacto de la operación de las maras y lo que se podría tener al endurecer las acciones contra estos grupos.
Cambios a más leyes
El presidente Ramos dijo que a lo largo de los años han sido presentadas diferentes iniciativas en torno al abordaje de este fenómeno criminal de las pandillas y, en su función como diputado, ha podido analizar cada una de estas.
"Su abordaje es muy pobre. No aborda el fenómeno porque, como lo he mencionado es un fenómeno multidimensional, y hay que abordarlo desde diferentes ámbitos. En ese sentido, se ha respetado, por supuesto, la discusión y la propuesta de cada uno de los diputados. Pero, en la sesión de la instancia de jefes de bloque ayer mi propuesta fue concreta: una mesa para analizar completamente este fenómeno y abordarlo integralmente con una propuesta base que llevaré para su análisis y con la apertura de escuchar los análisis de cada uno de los jefes de bloque", dijo.
De igual forma, aplaudió la disposición que se dio, casi unánime, de todos representantes para legislar sobre este fenómeno que, según dijo, genera fuerte impacto en la seguridad y los derechos humanos de los guatemaltecos. Añadió que espera que de esta mesa surja el consenso de una propuesta integral y que, por fin, se tenga un instrumento jurídico que les permita a las fuerzas de seguridad y justicia combatir frontalmente a estas estructuras de crimen organizado trasnacional.
Al ser consultado acerca de qué es lo que se debe cambiar, el parlamentario indicó que muchas de las propuestas se han enfocado únicamente en las reformas punitivas; sin embargo, aseguró que no es solo el Código Penal el que debe ser modificado. Explicó que, para hacer un cambio legislativo sobre declarar terroristas a los pandilleros, se debe reformar al menos 12 leyes más.
Entre las normativas que mencionó se encuentran el referido código, la Ley Contra la Delincuencia Organizada, el Código Procesal Penal, la Ley del Régimen Penitenciario, y otras leyes muy especializadas, incluida la tipificación de otras actividades criminales, por ejemplo, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes que son usados para los crímenes.
Explicó que los menores son usados "como carne de cañón" para hacer lo que piden los pandilleros, como cobrar extorsiones y dispararles a las víctimas, entre otros, por lo que se trabaja en la redacción de una propuesta que presentará a sus colegas.
Diputados se pronuncian
El diputado Juan Carlos Rivera, diputado de Victoria, indicó que el Presidente del Congreso tiene clara la visión de lo que se debe hacer en Guatemala, pero consideró que se debe dar soluciones prontas y rápidas a la población guatemalteca. "Y esta iniciativa de ley, creo, daría una esperanza a la ciudadanía de que se puede tener una ciudad más segura", expresó.
Mientras tanto, Orlando Blanco, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), señaló que el fenómeno de las maras va más allá de una simple declaratoria y que se necesita un tema de mayor profundidad y discusión. Recordó que las pandillas son un fenómeno social que ha ido mutando conforme ha ido pasando el tiempo.
"De estructuras pandilleras, pasaron a maras, y de estructuras vandálicas pasaron a estructuras de crimen organizado. Creo que la declaratoria de EE. UU. trata de mover un poco el escenario acá. Pero hay que ser un poco más serios a la hora de discutir el tema. La declaratoria sería insuficiente para lo que se necesita (...) Es una discusión más amplia de la que se pretende llevar a cabo", aseguró.
Por su parte, Ana Lucrecia Marroquín de Palomo, del partido Unionista, consideró que lo primero es darle el nombre correcto a las situaciones que se están viviendo. "Aquí lo que tenemos es un terrorismo. Ya no podemos hablar de maras, son personas que se dedican a crear terror. Esto conlleva a muchas situaciones delicadas para el país. Vemos la corrupción a todos niveles (...)", señaló.
En ese sentido, mencionó que lo que está tratando de hacer el Congreso es en esa vía de nombrar las cosas como son. También expuso que Guatemala es un país de terror y "a estos terroristas hay que tratarlos como tal. Pero mientras no tengamos ese nombre, nunca vamos a solucionar ese problema".
Boris España, de Vamos, dijo: "En lo particular, tengo propuestas concretas y estaré participando en la mesa de trabajo para realizarlas (...) Es necesario descongestionar las cárceles, pero con enfoques estratégicos. Separar pandilleros de reos comunes, para evitar esa contaminación que se está dando. Guatemala no espera; Guatemala necesita soluciones".