 Respuesta del Gobierno por acción contra Ley Antipandillas
Nacionales

Gobierno se pronuncia sobre acción de miembro de la MS contra Ley Antipandillas

"Ahora resulta que los patos les tiran a las escopetas", expresó el portavoz presidencial, Santiago Palomo.

Compartir:
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, durante la conferencia "La Ronda", en el Palacio Nacional, el 14 de noviembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, durante la conferencia "La Ronda", en el Palacio Nacional, el 14 de noviembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Gobierno de Guatemala se pronunció este viernes, 14 de noviembre, con respecto a la acción que planteó un integrante de la Mara Salvatrucha (MS) contra la Ley Antipandillas, que recientemente entró en vigencia y endurece las medidas contra estos grupos delictivos, además de que los declara como terroristas.

Dylan Smaily Archila García, alias "El Sonriente", quien fue condenado a varios años de prisión por extorsión, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC) bajo el argumento de que existieron irregularidades durante la plenaria donde se avaló el decreto número 11-2025, Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas.

Al ser consultado esta mañana durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, expresó: "ahora resulta que los patos les tiran a los escopetas".

El funcionario agregó que el hecho de que un pandillero utilice herramientas legales no cambia la verdad. Aseguró que esta es una ley que busca proteger a los guatemaltecos y guatemaltecas honrados y que está enfocada en brindar seguridad y paz a las comunidades.

"Este Gobierno, como ha dicho el ministro de Gobernación, la usará justamente para fortalecer las capacidades de seguridad y luchar contra el enemigo común que tiene Guatemala, que es las maras y pandillas", expresó.

Según Palomo, lo que conoce sobre el tema es que se planteó una inconstitucionalidad, pero desconoce en qué fase del proceso se encuentra en el alto tribunal constitucional.

Congreso declara terroristas a las maras y pandillas

El Pleno del Congreso aprobó el pasado 21 de octubre el Decreto 11-2025, Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas.

Fueron 145 votos a favor de esta ley que busca combatir a estos grupos delictivos, la que también impone castigos severos contra sus integrantes.

La ley fue sancionada por el presidente Bernardo Arévalo y publicada en el diario oficial esta semana. Además, ya entró en vigencia.

En Portada

Seleccionados de Guatemala se disculpan con la aficiónt
Deportes

Seleccionados de Guatemala se disculpan con la afición

09:52 AM, Nov 14
Arévalo destaca la importancia de la reducción de aranceles en el comercio con EE. UU.t
Nacionales

Arévalo destaca la importancia de la reducción de aranceles en el comercio con EE. UU.

08:10 AM, Nov 14
Claro se consagra como líder en conectividad móvil en Guatemala con tres galardones por velocidad y calidadt
Nacionales

Claro se consagra como líder en conectividad móvil en Guatemala con tres galardones por velocidad y calidad

11:20 AM, Nov 13
Carlos Ruiz envía consejo para seleccionados tras perder clasificación mundialista t
Deportes

Carlos Ruiz envía consejo para seleccionados tras perder clasificación mundialista

11:30 AM, Nov 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosSeguridadEstados Unidos#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateMundial 2026EE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos