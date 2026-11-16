El Ministerio Público (MP) reafirmó su compromiso de trabajar con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos frente al crimen transnacional.
La Fiscalía dio a conocer que reafirmó su compromiso de trabajar con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos frente al crimen transnacional. "Esta cooperación responde a una responsabilidad compartida: fortalecer la justicia y proteger a la población ante amenazas que trascienden las fronteras".
El Ministerio Público indicó que la coordinación entre instituciones permite responder con determinación a estos desafíos. "Su valor se expresa en resultados concretos que contribuyan a la seguridad de las comunidades y al acceso a la justicia. En este esfuerzo, Guatemala y Estados Unidos comparten responsabilidades y beneficios.", indicó.
Desde sus competencias, el MP indicó que dará continuidad a esta agenda de trabajo, con rigor en las investigaciones y respeto al debido proceso. "Los resultados son una exigencia de nuestra función, y cada caso merece una actuación objetiva, sin agendas ocultas ni compromisos con intereses sectoriales.", agregó.
"Frente a las narrativas que cuestionan nuestra objetividad y apego a la ley, la respuesta institucional debe sostenerse en hechos, resultados y transparencia. El Ministerio Público avanza en el cumplimiento de su mandato y en sus procesos de depuración interna, con la determinación de no permitir que presiones o intereses particulares desvíen su actuación", indicó.