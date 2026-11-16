El recorrido de la Selección Nacional de Guatemala en la Liga de Naciones de la Concacaf 2026/27 llegó a su final. La Azul y Blanco no logró superar a Canadá en la serie de cuartos de final y cayó por 4-1 en el encuentro de vuelta, para un contundente 7-3 en el marcador global. Con este resultado, el combinado guatemalteco se despide del certamen sin alcanzar las semifinales y pierde la oportunidad de conseguir una clasificación directa a la Copa Oro 2027.
La Bicolor afrontaba el compromiso con la obligación de remontar el 2-3 sufrido en el estadio El Trébol el pasado viernes. El panorama parecía alentador cuando Óscar Santis adelantó a Guatemala en el marcador; sin embargo, las deficiencias defensivas volvieron a pasar factura. Un penal provocado por Allen Yanes permitió que Jonathan David consiguiera el empate, mientras que Tani Oluwaseyi aprovechó los espacios en la zaga nacional para darle la vuelta al resultado antes de finalizar la primera parte.
Canadá fue ampliamente superior a Guatemala
En el complemento, Canadá mantuvo el dominio del encuentro y terminó de sentenciar la eliminatoria. Tajon Buchanan amplió la ventaja para los locales, mientras que Oluwaseyi volvió a hacerse presente en el marcador para completar su doblete y establecer el 4-1 definitivo. Los problemas en defensa, sumados a los errores individuales y la falta de contundencia en momentos importantes, terminaron por condenar a una Guatemala que no encontró respuestas ante el poderío ofensivo del conjunto canadiense.
Entre los aspectos positivos de la participación guatemalteca destacan las actuaciones de Óscar Santis, autor del único tanto nacional en Toronto, y Kenderson Navarro, quien tuvo intervenciones determinantes para evitar que la diferencia fuera todavía mayor. Guatemala disputó por primera vez los cuartos de final de la Liga de Naciones. No obstante, el objetivo de continuar haciendo historia quedó pendiente y ahora el equipo deberá concentrarse en su próximo desafío internacional.
Con la eliminación, la Azul y Blanco tendrá que buscar su clasificación a la Copa Oro 2027 mediante la ronda preliminar, programada del 25 al 30 de marzo de ese año. Esta fase contará con 14 selecciones distribuidas en siete series de ida y vuelta, cuyos ganadores obtendrán los últimos boletos disponibles para la fase de grupos. Los emparejamientos se establecerán según el Ranking de Concacaf, por lo que Guatemala deberá esperar la conclusión de los demás encuentros de las Ligas B y C para conocer a su rival. De esta manera, el combinado nacional todavía tiene una oportunidad de alcanzar el torneo regional, aunque primero deberá superar una nueva prueba en su camino hacia la Copa Oro.