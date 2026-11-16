La Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima (EEGSA) se pronunció sobre la prueba de alerta de emergencias anunciada por los Estados Unidos de América y los rumores que han circulado sobre posibles afectaciones al servicio eléctrico.
EEGSA indicó que la prueba programada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en Estados Unidos para el 17 de noviembre consiste en un ejercicio del sistema de alerta de emergencias, con mensajes por radio y televisión. "No están previstos cortes de energía eléctrica ni de internet.", aclaró.
"Hasta el momento, EEGSA no ha recibido ninguna notificación o alerta de las autoridades del sector eléctrico guatemalteco, como el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica o el Administrador del Mercado Mayorista, que indique posibles afectaciones al suministro de energía relacionadas con esta prueba. Tampoco existe evidencia técnica que respalde los rumores sobre un posible apagón en Guatemala.", señaló EEGSA.
EEGSA agregó que el sistema eléctrico de Guatemala opera de forma independiente del estadounidense, por lo que un eventual corte de energía en ese país no afectaría directamente la red de distribución nacional.
"En el caso hipotético de una interrupción internacional de internet, podrían verse afectados indirectamente algunos de nuestros servicios tecnológicos, como aplicaciones y plataformas de almacenamiento que dependen de conexiones externas.", indicó EEGSA.
Agregó que en materia de ciberseguridad, disponen de herramientas de monitoreo, sistemas de detección de amenazas y mecanismos de protección diseñados para prevenir, identificar, contener y gestionar incidentes cibernéticos, fortaleciendo la resiliencia de la organización y reduciendo los riesgos para la continuidad de las operaciones.
EEGSA recomendó a la población consultar fuentes oficiales y evitar compartir información no verificada que pueda generar preocupación innecesaria.