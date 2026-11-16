La actriz Nicola Coughlan, reconocida por interpretar a Penelope Featherington en Bridgerton, volvió a expresar su rechazo a la nueva adaptación televisiva de Harry Potter. La intérprete confirmó que no tiene intención de ver la producción de HBO ni aceptaría formar parte del proyecto, debido a sus diferencias con las posturas de la escritora J.K. Rowling sobre los derechos de las personas trans.
En una entrevista con The Observer, Coughlan fue contundente sobre la serie. "No veré la nueva serie de Harry Potter y nunca participaría en ella", afirmó. Aunque conoce a algunas personas involucradas en la producción, insistió en que el proyecto no es para ella.
La actriz recordó que leyó los libros de Rowling durante su infancia. Sin embargo, su admiración por esas historias no cambia su posición frente a las declaraciones de la autora sobre la identidad de género, que han generado controversia. El desacuerdo entre ambas se hizo visible en 2025, después de que Rowling celebrara una resolución de la Corte Suprema del Reino Unido relacionada con la definición legal de mujer.
Tras el fallo, la escritora publicó en X una fotografía fumando un puro, acompañada del mensaje: "Me encanta cuando un plan sale bien". Coughlan reaccionó al compartir un artículo de la revista The Cut y cuestionó la actitud de Rowling.
Más de la actriz que odia a Harry Potter
Entonces escribió que no tocaría la nueva producción de Harry Potter "ni con un palo de diez metros", una postura que ahora volvió a confirmar. La escritora respondió posteriormente que no conocía a Coughlan ni al actor Pedro Pascal, quien había criticado sus posiciones.
Al recordar ese comentario, la protagonista de Bridgerton dijo que podía entender que Rowling no la identificara, pero expresó sorpresa porque tampoco reconociera a Pascal.
Mientras crece la expectativa por la adaptación, HBO prepara el estreno de la primera temporada, basada en Harry Potter y la piedra filosofal. La producción tiene previsto presentar sus dos primeros episodios el 25 de diciembre de 2026 y cuenta con Rowling como productora ejecutiva.