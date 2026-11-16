Capturan a presunto cabecilla de estructura criminal y desmantelan centro de vigilancia en zona 18

Las fuerzas de seguridad confirmaron este lunes, 16 de noviembre, la captura de tres presuntos integrantes de una estructura criminal dedicada al narcomenudeo y sicariato como resultado de un operativo implementado en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. Entre los detenidos se encuentra el presunto líder de la organización, quien estaría planificando asesinar a familias completas.
De acuerdo con el reporte emitido por el Ministerio Público (MP), los equipos de la institución trabajaron en coordinación con agentes de la División de Información Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), en seguimiento de investigaciones por actos delictivos.
En ese sentido, se realizaron 12 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en la aldea Lo de Rodríguez, zona 18, donde fueron ubicados dos hombres y una mujer vinculados con la referida red delictiva.
"Con estas acciones se capturó al líder de la estructura, quien planificaba asesinar a familias completas, lo que permitió evitar varias muertes violentas en el área", detalló el Departamento de Información y Prensa del MP.
Asimismo, se incautaron diversos indicios, incluidas armas de fuego de grueso calibre, municiones, radiotransmisores, teléfonos celulares, motocicletas con reporte de robo, droga, herramientas utilizadas para su venta y dinero en efectivo.
Además, según el ente investigador, durante el operativo se desmanteló un punto estratégico de vigilancia ubicado en la cima de un cerro, el cual era utilizado por la estructura para vigilar la zona.