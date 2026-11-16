 Navidad 2026: Sorprendentes Eventos en Interfer Guatemala
Farándula

La Navidad regresa a Interfer con muchas sorpresas para los guatemaltecos

La Feria Internacional de Guatemala 2026 promete magia navideña y diversión familiar del 27 de noviembre al 22 de diciembre.

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Interfer / FOTO: Interfer
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La Feria Internacional de Guatemala (Interfer) se prepara para encender la magia de la Navidad en 2026, invitando a las familias guatemaltecas a disfrutar de un mes lleno de celebraciones y entretenimiento.

Desde el 27 de noviembre hasta el 22 de diciembre, el Parque de la Industria se transformará en el epicentro de la alegría decembrina, albergando la edición número 31 de este tradicional evento que espera recibir a cerca de 375 mil visitantes. 

Interfer 2026 promete una experiencia inolvidable con una amplia gama de atracciones para todas las edades. Los asistentes podrán sumergirse en un ambiente festivo con espectáculos de luces deslumbrantes, obras de teatro con temática navideña y una encantadora Villa Navideña que capturará la imaginación de grandes y pequeños.

Además, la diversión estará garantizada con juegos mecánicos, conciertos de artistas nacionales y diversas actividades infantiles diseñadas para crear recuerdos especiales.

La programación musical será uno de los grandes atractivos, con más de 20 conciertos de reconocidos artistas y agrupaciones nacionales.

El escenario de Interfer vibrará con la energía de bandas como Viento en Contra, Miseria Cumbia Band, Los Patanes, Tijuana Love y La Santa Cumbia, ofreciendo ritmos para todos los gustos.

Los más jóvenes de la familia tendrán su espacio con piñatas, oportunidades para fotografiarse con sus personajes navideños favoritos y otras actividades especialmente preparadas para ellos. La tradición también estará presente con presentaciones de marimba y espectáculos diseñados para el disfrute familiar.

Más allá del entretenimiento, Interfer 2026 se consolidará como un importante centro comercial y gastronómico. Más de 600 espacios estarán disponibles para que los visitantes encuentren el regalo perfecto, degusten una amplia variedad de platillos y realicen sus compras de fin de año en un ambiente festivo y seguro.

Detalles para planificar la visita

Para facilitar la planificación de las familias, Interfer ha detallado los horarios y tarifas de esta esperada edición:

  • Entrada general: Q10 por persona.
  • Ingreso gratuito: Niños que midan menos de 1.10 metros y adultos mayores de 65 años.
  • Horario de lunes a viernes: De 12:00 a 23:00 horas.
  • Horario de sábados y domingos: De 10:00 a 23:00 horas.
  • Restaurantes y juegos mecánicos: Permanecerán abiertos hasta las 23:59 horas.
  • Parqueo: Q10 por hora; después de siete horas se aplicará una tarifa fija de Q50.

Con más de medio siglo de historia, Interfer continúa siendo un pilar en los recuerdos de generaciones de guatemaltecos. Cada diciembre, sus pasillos ofrecen una oportunidad única para compartir, sonreír y disfrutar de la temporada en un entorno lleno de alegría y tradición.

La edición de 2026 promete mantener viva esta herencia, reafirmándose como un escenario de momentos inolvidables para toda la familia.

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