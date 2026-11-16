 Detienen a jugador de baloncesto con 34 kilos de cannabis
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Detienen a jugador de baloncesto con 34 kilos de cannabis

Las autoridades nigerianas interceptaron a un ciudadano estadounidense en un aeropuerto de Lagos, tras descubrir un cargamento de 34 kilos de cannabis en dos maletas.

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Detienen a jugador de baloncesto con 34 kilos de cannabis - RR.SS.
Detienen a jugador de baloncesto con 34 kilos de cannabis / FOTO: RR.SS.
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Las autoridades de Nigeria detuvieron a un ciudadano estadounidense de 28 años en el Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed de Lagos, luego de descubrir que transportaba 34 kilogramos de cannabis en dos maletas. El sospechoso fue identificado como Greene Da'monte Khiree, originario de Savannah, en el estado de Georgia, Estados Unidos, quien afirmó dedicarse profesionalmente al baloncesto en Tailandia. Según informó la Agencia Nacional Antidrogas de Nigeria (NDLEA), el hombre llegó al país africano el pasado 11 de noviembre en un vuelo de Emirates procedente de Tailandia, con una escala en Dubái.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes antidrogas comenzaron a seguir sus movimientos después de recibir información de inteligencia. Durante la vigilancia, observaron que el pasajero abandonó dos maletas que había facturado y trató de abandonar el aeropuerto únicamente con su equipaje de mano. La situación despertó sospechas entre los funcionarios, quienes posteriormente lo interceptaron en el estacionamiento de las instalaciones aeroportuarias. Al revisar las maletas, ambas identificadas con su nombre, encontraron 32 paquetes que contenían un total de 33,95 kilogramos de una potente variedad de cannabis conocida como Loud.

El jugador transportaba 33,95 kilómgramos de cannabis

Durante el interrogatorio, Khiree manifestó que residía en Tailandia desde octubre de 2025, donde supuestamente desarrollaba su carrera como jugador profesional de baloncesto. También explicó que su visita a Nigeria tenía fines vacacionales y que pretendía establecer contactos para impulsar sus proyectos deportivos. Sin embargo, la NDLEA indicó que el análisis forense de su teléfono celular reveló información que presuntamente lo relacionaría con el traslado de los estupefacientes y demostraría que tenía conocimiento de la operación. Estos hallazgos reforzaron las sospechas de las autoridades sobre su posible participación en una red de tráfico de drogas.

El arresto se produjo en medio de una serie de operativos desplegados por la NDLEA para combatir el narcotráfico en distintas regiones de Nigeria. En otra intervención realizada ese mismo día en el aeropuerto de Lagos, los agentes incautaron 25,05 kilogramos de metanfetamina escondidos en paquetes de cereales procedentes de Sudáfrica y detuvieron a un ciudadano nigeriano de 56 años.

Estas acciones forman parte de una estrategia para desarticular organizaciones dedicadas al comercio ilegal de sustancias, tanto dentro como fuera de Nigeria. Por el momento, el caso de Khiree pone nuevamente bajo la lupa el uso de rutas internacionales y aeropuertos para el transporte de drogas, mientras las autoridades continúan sus investigaciones.

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