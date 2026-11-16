 Disparan contra pareja que viajaba en motocicleta en Chimaltenango
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Disparan contra pareja que viajaba en motocicleta en Chimaltenango

El hecho de violencia ocurrió en El Tejar.

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., Bomberos Municipales Departamentales
. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
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Un ataque armado ocurrido durante la madrugada de este lunes, 16 de noviembre, cobró la vida de un hombre y una mujer en el kilómetro 50 de la ruta Interamericana, jurisdicción de El Tejar, Chimaltenango. Las autoridades le dan seguimiento al caso.

Los Bomberos Municipales Departamentales fueron notificados sobre lo ocurrido, por lo que trasladaron unidades de emergencia. A su llegada, los socorristas localizaron a ambas personas a un costado de la cinta asfáltica.

"Se realizó la evaluación correspondiente y se determinó que ambos presentaban heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo y ya no contaban con signos vitales, por lo que se procede a notificar a las autoridades correspondientes", dijo un portavoz de la institución.

Las víctimas se movilizaban a bordo de una motocicleta, la cual permanecía a un costado del punto donde fueron encontrados sus cuerpos.

Hasta el momento, se desconocen las causas del ataque armado y la identidad de las víctimas.

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