 Violento asalto en Calzada La Paz: modus operandi de taxis piratas
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Video exhibe violento asalto en calzada La Paz y señala el posible modus operandi de taxis piratas

Así operan los delincuentes que recorren calzada La Paz a bordo de un vehículo blanco.

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Video muestra cómo sujetos armados roban motocicleta en calzada La Paz., Captura de pantalla video de Facebook.
Video muestra cómo sujetos armados roban motocicleta en calzada La Paz. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Momentos de angustia vivió un motorista que fue víctima de un violento asalto en plena calzada La Paz, en la ciudad de Guatemala. Un video de una cámara de seguridad, que comenzó a circular en redes sociales, muestra cómo varios sujetos que se movilizaban en un automóvil blanco lo amenazan de muerte para despojarlo de su motocicleta y otras pertenencias.

En las imágenes se observa un vehículo Hyundai Accent de color blanco que circula por el sector. Al percatarse de que un hombre se encuentra detenido junto a su motocicleta, los ocupantes frenan y dos individuos descienden rápidamente para interceptarlo.

Los sujetos acorralan al motorista y, bajo amenazas, le exigen las llaves del vehículo de dos ruedas. Mientras uno de ellos lo despoja de sus pertenencias, el otro toma el control de la motocicleta y escapa del lugar. Su cómplice regresa al automóvil, en el que ambos huyen, dejando a la víctima inmóvil y atónita tras lo ocurrido.

El hecho ha generado preocupación entre usuarios de redes sociales, especialmente porque vecinos del sector señalan que los responsables podrían estar relacionados con un grupo al que identifican como los "taxistas piratas de la muerte", debido a su presunta forma de operar utilizando automóviles para interceptar a sus víctimas.

Entre los comentarios que acompañan la grabación, una persona aseguró que durante el año pasado un compañero de trabajo habría sufrido un asalto con características similares y afirmó que en aquella ocasión eran cinco los individuos que viajaban en el automóvil.

Operativos contra taxis piratas

El caso también genera atención luego de que, durante el fin de semana, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil informara sobre la captura de cinco conductores de taxis piratas durante operativos simultáneos realizados en cinco puntos estratégicos de la ciudad capital.

Según la institución, los vehículos inspeccionados prestaban servicio de transporte de pasajeros sin contar con la identificación ni las autorizaciones legales correspondientes. Por ello, fueron consignados y trasladados al Departamento de Tránsito, mientras sus conductores quedaron a disposición de las autoridades.

La PNC reiteró el llamado a la población para evitar abordar vehículos que ofrecen servicios de taxi sin estar debidamente identificados y autorizados, debido a los riesgos que esto puede representar para la seguridad de los pasajeros.

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