Class Equipos y Hyundai: Expansión de Operaciones en El Salvador

Class Equipos reafirma su posición como uno de los distribuidores destacados de Hyundai Construction Equipment en Latinoamérica, tras recibir la visita de importantes representantes de la marca, quienes reconocieron la gestión comercial y el servicio integral que ofrece la empresa guatemalteca.
Durante el encuentro, Mr. Lee, Senior Manager, y David Kim, Account Manager de Hyundai Latinoamérica, destacaron los resultados alcanzados por Class Equipos en ventas, atención de garantías y servicio postventa, factores que han fortalecido la confianza y la relación comercial entre ambas compañías.
Este reconocimiento acompaña un importante paso en la expansión regional de Class Equipos: la obtención de la distribución de Hyundai Construction Equipment en El Salvador, que permitirá ampliar su cobertura y ofrecer soluciones de maquinaria especializada a nuevos clientes del sector de la construcción.
Como parte de la visita, representantes de Inversiones y Transportes Castrejon, nuevo distribuidor de Hyundai en Panamá, conocieron los procesos comerciales y de atención al cliente implementados por Class Equipos.
Este intercambio permitió compartir buenas prácticas y fortalecer la colaboración entre empresas que forman parte de la red de distribución de Hyundai en Centroamérica.
Asimismo, Luis Felipe Ramírez, Managing Director de Hyundai, expresó su entusiasmo por regresar a Guatemala y conocer de primera mano el crecimiento del mercado nacional en los sectores de construcción e infraestructura.
Un compromiso que impulsa el crecimiento
La expansión hacia El Salvador representa un nuevo capítulo para Class Equipos, respaldado por una relación sólida con Hyundai Construction Equipment y una estrategia enfocada en la satisfacción del cliente.
La empresa reafirma así su compromiso de ofrecer maquinaria de calidad, asesoría especializada, servicio postventa y acompañamiento durante toda la vida útil de los equipos.
Con estos avances, Class Equipos fortalece su presencia en Centroamérica y continúa posicionándose como un aliado estratégico para el desarrollo de proyectos de construcción e infraestructura en la región.