Nuevos detalles del robo en la mansión de Chris Hemsworth

El actor australiano Chris Hemsworth, reconocido mundialmente por interpretar a Thor en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, vivió un preocupante episodio de inseguridad después de que cuatro desconocidos ingresaran durante la madrugada a su residencia en Australia y robaran tres vehículos.
El incidente ocurrió el miércoles 11 de noviembre de 2026 en la propiedad que el artista comparte con su esposa, la actriz española Elsa Pataky, en Broken Head, una localidad ubicada al sur de Byron Bay, en el estado australiano de Nueva Gales del Sur.
De acuerdo con las investigaciones policiales, cuatro personas encapuchadas consiguieron ingresar al terreno de la vivienda. Dos de los sospechosos aparentemente llevaban cuchillos, según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.
Lo que más ha llamado la atención es que el robo ocurrió mientras Pataky se encontraba durmiendo y sin que los propietarios se percataran inmediatamente de la presencia de los intrusos.
Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas y que se inició una investigación para identificar a los responsables.
Los ladridos de los perros alertaron a Elsa Pataky
Uno de los detalles más llamativos del incidente fue la manera en que los perros de la familia reaccionaron durante la madrugada.
Según información difundida por el medio australiano 7NEWS, Elsa Pataky se despertó alrededor de las 2:00 de la mañana al escuchar que los animales ladraban insistentemente.
Sin embargo, en ese momento no identificó ninguna situación de peligro y volvió a dormirse.
Fue hasta la mañana siguiente cuando la actriz revisó las grabaciones del sistema de videovigilancia de su residencia y descubrió que varias personas desconocidas habían ingresado a la propiedad.
Las imágenes mostraban a cuatro hombres que llevaban pasamontañas y que se desplazaban por el terreno. Dos de ellos aparentemente portaban armas blancas.
Tras observar las grabaciones y descubrir la desaparición de los automóviles, Hemsworth y Pataky dieron aviso a las autoridades.
La Policía de Nueva Gales del Sur recibió el reporte aproximadamente a las 7:30 de la mañana y envió agentes a la residencia para investigar lo sucedido.
¿Cómo ingresaron los delincuentes a la mansión de Chris Hemsworth?
Las primeras investigaciones indican que los sospechosos escalaron la valla de seguridad que protege el acceso a la propiedad.
Una vez dentro, consiguieron llegar hasta el garaje donde se encontraban estacionados varios vehículos pertenecientes a la familia.
Según los reportes difundidos por medios australianos, las llaves de los tres automóviles estaban en su interior, circunstancia que habría facilitado que los delincuentes escaparan conduciéndolos.
La presencia de los cuatro individuos quedó registrada por las cámaras de vigilancia, cuyas imágenes forman parte de los elementos que podrían ayudar a esclarecer el caso.
Aunque los intrusos aparentemente llevaban cuchillos, no se han reportado enfrentamientos físicos con los residentes ni personas lesionadas.
Tampoco se ha confirmado públicamente que los delincuentes ingresaran a las habitaciones de la vivienda.
Por el momento, las autoridades investigan las circunstancias del robo y buscan determinar la identidad de los involucrados.
¿Qué vehículos robaron de la residencia del actor?
Los delincuentes consiguieron llevarse tres automóviles de la propiedad del protagonista de "Thor".
De acuerdo con la información divulgada por 7NEWS y otros medios internacionales, los vehículos sustraídos fueron un BYD, una camioneta Ram y una Ford Raptor.
Inicialmente, las autoridades localizaron dos de ellos en diferentes localidades de Nueva Gales del Sur.
Uno apareció en Coraki, aproximadamente a una hora de distancia de la residencia, mientras que el segundo fue encontrado en Tabulam, a más de dos horas del lugar del robo.
Posteriormente, la Policía confirmó que el tercer vehículo también fue recuperado el jueves 12 de noviembre.
Según información publicada por TMZ, este último automóvil fue localizado en Lennox Head.
Los tres vehículos fueron puestos a disposición de los investigadores para realizar los análisis forenses correspondientes.
A pesar de la recuperación de los automóviles, el caso continúa bajo investigación.
Una residencia rodeada de naturaleza y alejada de Hollywood
Chris Hemsworth y Elsa Pataky han construido gran parte de su vida familiar en Australia, lejos del movimiento constante de Los Ángeles.
La pareja decidió establecerse en la región de Byron Bay hace más de una década, buscando un entorno diferente para criar a sus tres hijos.
La residencia se encuentra en Broken Head, una zona costera conocida por sus paisajes naturales, playas y propiedades rodeadas de vegetación.
A pesar de que Hemsworth es una de las figuras más reconocidas del cine internacional, el matrimonio ha procurado mantener una vida familiar relativamente privada.
En distintas entrevistas, el actor ha explicado que vivir en Australia le permite disfrutar de actividades al aire libre y pasar tiempo con sus seres queridos.
Sin embargo, el reciente incidente demuestra que incluso las residencias privadas con sistemas de seguridad pueden convertirse en objetivos de la delincuencia.
Chris Hemsworth y Elsa Pataky, una de las parejas más conocidas del cine
Chris Hemsworth alcanzó fama internacional gracias a su interpretación de Thor, personaje que debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel en 2011.
Desde entonces, el actor ha protagonizado varias películas de la franquicia, incluidas "Thor: The Dark World", "Thor: Ragnarok" y "Thor: Love and Thunder".
También ha participado en producciones como "Rush", "Extraction" y "Furiosa: A Mad Max Saga", consolidándose como una de las estrellas australianas de mayor proyección internacional.
Por su parte, Elsa Pataky es una actriz española reconocida por su participación en la saga "Rápidos y Furiosos", donde interpretó a Elena Neves.
La pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2010 y tiene tres hijos: India Rose y los gemelos Tristan y Sasha.
Aunque ambos mantienen compromisos profesionales relacionados con la industria cinematográfica, han convertido Australia en su principal residencia familiar.
La noticia del robo ha llamado especialmente la atención debido a que ocurrió en el lugar donde han decidido establecer su hogar.