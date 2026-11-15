 Puesto de Registro en Puente Majada por estado de Sitio
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Instalan puesto de registro en Puente Majada por estado de Sitio

Las fuerzas de seguridad aseguraron que se incrementó la presencia policial en Zacapa e Izabal por la vigencia del estado de Sitio.

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Los uniformados permanecen en varios sectores de Zacapa e Izabal., Ejército de Guatemala.
Los uniformados permanecen en varios sectores de Zacapa e Izabal. / FOTO: Ejército de Guatemala.
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La Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala trabajan en conjunto este domingo, 15 de noviembre de 2026, en los departamentos de Zacapa e Izabal, como parte del establecimiento de un estado de Sitio. La institución castrense informó que durante la mañana instalaron un puesto de registro en el Puente La Majada, Zacapa, como parte de las operaciones de control territorial.

Las fuerzas armadas indicaron que la coordinación entre ambas instituciones "es la base del control territorial en el oriente del país. Como parte de estado de Sitio decretado en Zacapa e Izabal".

El Ejército de Guatemala explicó que uno de los objetivos del estado de Sitio es ofrecer a la población un entorno de orden, seguridad y confianza. Destacaron que las unidades en este sector participan en tareas de control territorial al servicio de la población.

En las imágenes compartidas se puede observar que varios uniformados permanecieron a las orillas de la calle en el referido puente para intensificar la presencia de las autoridades en el marco del estado de Sitio, decretado por el Organismo Ejecutivo a causa de la ola de violencia en estos dos departamentos.

En otras noticias: La Cámara de Comercio aseguró que es "imperativo que el Estado ejerza su autoridad con firmeza, determinación y estricto apego al orden constitucional".

Camara de Comercio respalda el estado de Sitio en Zacapa e Izabal

La Cámara de Comercio aseguró que es “imperativo que el Estado ejerza su autoridad con firmeza, determinación y estricto apego al orden constitucional”.

Estado de Sitio en corredor estratégico

La institución castrense aseguró que mantiene presencia, a través de su Fuerza de Tierra y su Fuerza de Mar, junto a la Policía Nacional Civil en corredores estratégicos de los departamentos de Zacapa, Chiquimula e Izabal.

Aseguraron que, además del estado de Sitio, esas acciones se hacen en el marco del Plan Soberanía e Independencia y los puestos de control permanecen en el ingreso a la aldea La Unión, Zacapa; aldea El Ingeniero, Chiquimula y Aldea Playitas, ruta hacia Los Amates y Morales, Izabal.

Asimismo, mantienen acciones de seguridad de ruta y presencia desde el Cruce de La Ruidosa hacia Modesto Méndez, del departamento de Izabal. "Con estas acciones se fortalece la presencia del Estado y se garantiza que las familias, los transportistas y el comercio se desplacen con seguridad y confianza", aseguraron.

Declararon que "cada acción se ejecuta con estricto apego a la Constitución y a las leyes de la República, con respeto a los Derechos Humanos"

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Los uniformados permanecen en varios sectores de Zacapa e Izabal. - Ejército de Guatemala.

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