Cámara de Comercio apoya estado de Sitio en Zacapa e Izabal

La Cámara de Comercio de Guatemala emitió un comunicado este domingo, 15 de noviembre de 2026, para manifestar su respaldo a la decisión de las autoridades del Organismo Ejecutivo en cuanto a decretar un estado de Sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal, tras los hechos de violencia registrados en esas regiones.
El citado gremio recordó que "garantizar la vida, la seguridad y la paz, son responsabilidades irrenunciables del Estado y ante los hechos de violencia registrados en Zacapa e Izabal, la Cámara de Comercio de Guatemala expresa su respaldo a la declaratoria del Estado de Sitio decretado por las autoridades de la República, para restablecer el orden público y garantizar la seguridad ciudadana".
La Cámara de Comercio agregó en el contexto del estado de Sitio que "es imperativo que el Estado ejerza su autoridad con firmeza, determinación y estricto apego al orden constitucional".
"Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la institucionalidad democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho", afirmaron en un comunicado donde también expresaron que Guatemala debe vivir, trabajar y prosperar en paz.
En más noticias de este tema: El Gobierno de Guatemala explicó que la medida se establece con el objetivo de fortalecer la seguridad, proteger a la población y garantizar el orden público.
Estado de Sitio confirmado por el Ejecutivo
El gobierno de Guatemala confirmó el pasado sábado que se decidió implementar la medida del estadio de Sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal tras una reunión del consejo de ministros, debido a la alta criminalidad y la ola de violencia que viven estos dos departamentos.
En un comunicado, el Organismo Ejecutivo explicó que la medida tiene el objetivo de fortalecer la seguridad, proteger a la población y garantizar el orden público. La medida permanece vigente a partir del día de ayer, por un período de 30 días, esperando que el Congreso de la República analice si después de ese periodo es necesaria una ampliación.