 Cámara de Comercio apoya estado de Sitio en Zacapa e Izabal
Nacionales

Camara de Comercio respalda el estado de Sitio en Zacapa e Izabal

La Cámara de Comercio aseguró que es “imperativo que el Estado ejerza su autoridad con firmeza, determinación y estricto apego al orden constitucional”.

Compartir:
Foto de archivo: PNC
El estado de Sitio ya ha sido utilizado en regiones en conflicto como Ixchiguán y Tajumulco. / FOTO: Archivo PNC.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Cámara de Comercio de Guatemala emitió un comunicado este domingo, 15 de noviembre de 2026, para manifestar su respaldo a la decisión de las autoridades del Organismo Ejecutivo en cuanto a decretar un estado de Sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal, tras los hechos de violencia registrados en esas regiones.

El citado gremio recordó que "garantizar la vida, la seguridad y la paz, son responsabilidades irrenunciables del Estado y ante los hechos de violencia registrados en Zacapa e Izabal, la Cámara de Comercio de Guatemala expresa su respaldo a la declaratoria del Estado de Sitio decretado por las autoridades de la República, para restablecer el orden público y garantizar la seguridad ciudadana".

La Cámara de Comercio agregó en el contexto del estado de Sitio que "es imperativo que el Estado ejerza su autoridad con firmeza, determinación y estricto apego al orden constitucional".

"Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la institucionalidad democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho", afirmaron en un comunicado donde también expresaron que Guatemala debe vivir, trabajar y prosperar en paz.

En más noticias de este tema: El Gobierno de Guatemala explicó que la medida se establece con el objetivo de fortalecer la seguridad, proteger a la población y garantizar el orden público.

¿Qué medidas implica el estado de Sitio en Zacapa e Izabal?

El Gobierno de Guatemala explicó que la medida se establece con el objetivo de fortalecer la seguridad, proteger a la población y garantizar el orden público.

Estado de Sitio confirmado por el Ejecutivo

El gobierno de Guatemala confirmó el pasado sábado que se decidió implementar la medida del estadio de Sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal tras una reunión del consejo de ministros, debido a la alta criminalidad y la ola de violencia que viven estos dos departamentos.  

En un comunicado, el Organismo Ejecutivo explicó que la medida tiene el objetivo de fortalecer la seguridad, proteger a la población y garantizar el orden público. La medida permanece vigente a partir del día de ayer, por un período de 30 días, esperando que el Congreso de la República analice si después de ese periodo es necesaria una ampliación.

Foto embed
Cámara de Comercio expresa postura por estado de Sitio. - Cámara de Comercio.

En Portada

Carrera de las Leyendas conmemora a Miguel Ángel Asturiast
Nacionales

Carrera de las Leyendas conmemora a Miguel Ángel Asturias

08:12 AM, Nov 15
Localizan embarcación con paquetes que podrían contener drogat
Nacionales

Localizan embarcación con paquetes que podrían contener droga

07:29 AM, Nov 15
Incendio consume vivienda en zona 2 de Santa Catarina Pinulat
Nacionales

Incendio consume vivienda en zona 2 de Santa Catarina Pinula

07:55 AM, Nov 15
Video capta el brutal choque frontal entre dos buses que dejó cinco muertos en Indiat
Internacionales

Video capta el brutal choque frontal entre dos buses que dejó cinco muertos en India

08:32 AM, Nov 15
Tenerife logra emotivo triunfo a dos semanas del fallecimiento de Jesús de Miguelt
Deportes

Tenerife logra emotivo triunfo a dos semanas del fallecimiento de Jesús de Miguel

10:34 AM, Nov 15

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolViolenciaSeguridadPNCAtaque armado#liganacionalJusticia65VueltaEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar