 Medidas del Estado de Sitio en Zacapa e Izabal
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¿Qué medidas implica el estado de Sitio en Zacapa e Izabal?

El Gobierno de Guatemala explicó que la medida se establece con el objetivo de fortalecer la seguridad, proteger a la población y garantizar el orden público.

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En enero de 2026 también se implementó un estado de Sitio en el territorio nacional., Archivo/Ministerio de la Defensa
En enero de 2026 también se implementó un estado de Sitio en el territorio nacional. / FOTO: Archivo/Ministerio de la Defensa
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El Gobierno de Guatemala confirmó que se decretó un estado de Sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal este sábado, 14 de noviembre de 2026, con el objetivo de fortalecer la seguridad, proteger a la población y garantizar el orden público.

Agregaron que la medida está vigente a partir del día de hoy, por un período de 30 días.

La medida del estado de Sitio establece que, por disposición constitucional, se restringe la plena vigencia de los derechos reconocidos en los artículos 5, de libertad de acción; 6, de detención legal; 26, de libertad de locomoción; 33, de derecho de reunión y manifestación; y 38, segundo párrafo que establece una regulación constitucional relacionada con la tenencia y portación de armas.

El Ejecutivo explicó en un comunicado que, durante su vigencia, el estado de Sitio implica que se podrán implementar las siguientes medidas:

  • Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y, en su caso, impedir que se lleven a cabo, aun cuando fueren de carácter privado.
  • Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se lleve a cabo sin la debida autorización o si se realiza portando armas o elementos de violencia, aún si hubiera sido autorizada.
  • Disolver por la fuerza cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurra a actos de violencia
  • Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas, impedir su salida fuera de las poblaciones determinadas o someterlos a registro.
  • Exigir los servicios o el auxilio de particulares.
  • Ordenar sin necesidad de mandamiento judicial la detención o confinamiento de toda persona sospechosa de alterar el orden público.
  • Repeler o reprimir acciones contrarias al restablecimiento de la normalidad.
Decretan estado de Sitio en Izabal y Zacapa ante reciente ola de violencia

Según el cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República, se decretó un estado de Sitio en Izabal y Zacapa.

Allanamientos durante el estado de Sitio

El Ejecutivo también explicó que los funcionarios encargados de la aplicación del estado de Sitio también podrán ordenar el allanamiento del domicilio o cualquier otro lugar cerrado, sin necesidades de orden de juez competente ni permiso de su dueño.

"Si hay indicio de que los lugares se encuentra alguna persona contra quien se haya librado orden de captura o detención; y cuando se presuma que en el lugar se encuentran armas, instrumentos o efectos del delito perseguido. La autoridad que pretende en los lugares allanados deberá presentar orden escrita del funcionario que dictó la medida", explicaron.

Agregaron que las instituciones de seguridad coordinarán las acciones necesarias para resguardar a la población y garantizar la tranquilidad de las comunidades, con pleno apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

"El Gobierno de Guatemala mantiene el compromiso de proteger la vida, la seguridad y la paz de las familias guatemaltecas", finalizaron.

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Elementos del Ejército participan en patrullajes en el marco del estado de Sitio declarado en Guatemala en enero de 2026. - Ministerio de la Defensa

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