 Gobierno decreta estado de Sitio en Izabal y Zacapa
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Decretan estado de Sitio en Izabal y Zacapa ante reciente ola de violencia

Según el cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República, se decretó un estado de Sitio en Izabal y Zacapa.

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MP desplegó un equipo de investigadores ante la masacre más reciente en Zacapa., Ministerio Público.
MP desplegó un equipo de investigadores ante la masacre más reciente en Zacapa. / FOTO: Ministerio Público.
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El Gobierno de Guatemala confirmó que se decretó un estado de Sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal, durante este sábado, 14 de noviembre de 2026. Asimismo, el diputado, Orlando Blanco, informó que se recibió la documentación en el Congreso ante la medida de contención por la ola de violencia que ha causado múltiples fallecidos en al menos tres masacres en los recientes días.

Blanco, que funge como cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República, informó ese extremo por medio de un video publicado en su cuenta de TikTok.

El legislador explicó que hay comunicación oficial acerca del estado de Sitio que ya fue remitida al Congreso de la República y que se dispone de tres días para conocer, aprobar, modificar o improbar la medida. Blanco añadió que el tema podría ser conocido durante la sesión del próximo martes.

Blanco agregó que, de acuerdo con las justificaciones contenidas en el decreto gubernativo, la decisión responde a las actividades de violencia, narcotráfico y acciones vinculadas al crimen transnacional en ambos departamentos.

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Estado de Sitio relacionado a masacres

El congresista también relacionó la medida del estado de Sitio con los hechos violentos registrados durante las últimas semanas en Zacapa y con recientes designaciones anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos contra estructuras que operan en la región.

Blanco señaló que el estado de Sitio ya se encuentra vigente, mientras que el Congreso conoce la disposición dentro del plazo establecido.

Vecinos de Zacapa también reportaron presencia militar en el sector desde muy temprano, asegurando que escucharon la llegada de helicópteros desde muy temprano.

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MP desplegó un equipo de investigadores ante la masacre más reciente en Zacapa. - Ministerio Público.

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