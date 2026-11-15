Inhuman a Miguel Ángel Asturias en Guatemala

La familia del premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, expresó sentirse feliz por su regreso a Guatemala, durante la ceremonia oficial de retorno e inhumación realizada en el Centro que lleva su nombre. La urna hecha de jade y en forma de maíz, con las cenizas del escritor, fue depositada en un lugar especial de este recinto, elegido por familiares, la tarde de este domingo, 15 de noviembre de 2026.
Tengo que ir a Guatemala, quiero ir a Guatemala, espero ir a Guatemala", expresó Asturias en una entrevista en Roma en 1966.
Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del escritor aseguró: "Estamos felices de que mi padre haya vuelto a Guatemala, estamos orgullosos, estamos contentos". A la actividad acudieron el presidente, Bernardo Arévalo, y la vicemandataria, Karin Herrera, entre otros funcionarios.
Asturias admitió que como hijo sentía una tristeza porque su padre no estaba vivo, lo que calificó como normal. En contraste, declaró que su corazón esta latiendo, esta feliz, esta muy contento de que Guatemala haya recibido a su padre.
Relató que las gestiones para concretar el regreso iniciaron desde hace 15 días y que, en París, Francia, Miguel Ángel Asturias recibió mucho cariño y mucha comprensión acerca del retorno de su padre. "Ahí no solamente comprendí lo importante que era Miguel Ángel Asturias desde el punto de vista como escritor, por todos los homenajes que le dieron en Francia.
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Relata sufrimientos de Miguel Ángel Asturias en el extranjero
Declaró que conocer la importancia del retorno de su padre a Guatemala fue muy importante, porque se dio cuenta que no solamente fue un hombre importante en las letras, con un premio Nobel, sino que también fue un hombre universal, una persona muy importante para el siglo 20 y ahora él está volviendo a su patria, este país que el amó.
Consideró que su padre seguramente no pudo volver antes por varias circunstancias entre las que nombró posibles personas, o porque tuvo que salir al exilio, o porque quizás no tenía la nacionalidad, o no tenia pasaporte.
Destacó que lo anterior fue algo que Miguel Ángel Asturias sufrió mucho, que le fue muy doloroso, aunque él siempre amo esta patria y siempre quiso volver. Resaltó que toda su obra está escrita sobre esa Guatemala que el soñó, y sobre la misma que denunció por lo que pasó.
Amado relató que Asturias dijo que quería "estar con mi gente, oír hablar al pueblo, ver los volcanes, dejar de ser un desterrado, sentir otra vez la tierra; es decir, mi tierra bajo los pies".