 Inhuman a Miguel Ángel Asturias en Guatemala
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Inhuman a Miguel Ángel Asturias en el Centro Cultural que lleva su nombre

Las cenizas del premio Nobel de Literatura fueron inhumadas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

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Los restos de Miguel Ángel Asturias fueron depositados en un área especial., Alex Meoño
Los restos de Miguel Ángel Asturias fueron depositados en un área especial. / FOTO: Alex Meoño
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La familia del premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, expresó sentirse feliz por su regreso a Guatemala, durante la ceremonia oficial de retorno e inhumación realizada en el Centro que lleva su nombre. La urna hecha de jade y en forma de maíz, con las cenizas del escritor, fue depositada en un lugar especial de este recinto, elegido por familiares, la tarde de este domingo, 15 de noviembre de 2026.

Tengo que ir a Guatemala, quiero ir a Guatemala, espero ir a Guatemala", expresó Asturias en una entrevista en Roma en 1966.

Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del escritor aseguró: "Estamos felices de que mi padre haya vuelto a Guatemala, estamos orgullosos, estamos contentos". A la actividad acudieron el presidente, Bernardo Arévalo, y la vicemandataria, Karin Herrera, entre otros funcionarios.

Las cenizas descansan bajo un impresionante monumento en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. | Alex Meoño.

Las cenizas descansan bajo un impresionante monumento en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. / Alex Meoño.

Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del escritor, recordó como su padre añoraba estar en su país. | Alex Meoño.

Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del escritor, recordó como su padre añoraba estar en su país. / Alex Meoño.

El presidente, Bernardo Arévalo, también celebró el retorno de los restos de Miguel Ángel Asturias. | Alex Meoño.

El presidente, Bernardo Arévalo, también celebró el retorno de los restos de Miguel Ángel Asturias. / Alex Meoño.

Antes de la inhumación, las autoridades participaron en una ceremonia de retorno. | Alex Meoño.

Antes de la inhumación, las autoridades participaron en una ceremonia de retorno. / Alex Meoño.

Las cenizas del escritor, Miguel Ángel Asturias, fueron depositadas en una urna en forma de maíz. | Alex Meoño.

Las cenizas del escritor, Miguel Ángel Asturias, fueron depositadas en una urna en forma de maíz. / Alex Meoño.

Familiares y autoridades depositaron los restos de Miguel Ángel Asturias en su nueva tumba. | Alex Meoño.

Familiares y autoridades depositaron los restos de Miguel Ángel Asturias en su nueva tumba. / Alex Meoño.

Familiares y autoridades depositaron los restos de Miguel Ángel Asturias en su nueva tumba. | Alex Meoño.

Familiares y autoridades depositaron los restos de Miguel Ángel Asturias en su nueva tumba. / Alex Meoño.

La ceremonia de inhumación estuvo acompañada de la chirimía y el tambor. | Alex Meoño.

La ceremonia de inhumación estuvo acompañada de la chirimía y el tambor. / Alex Meoño.

Varios asistentes acompañaron el momento de inhumación de Miguel Ángel Asturias. | Alex Meoño.

Varios asistentes acompañaron el momento de inhumación de Miguel Ángel Asturias. / Alex Meoño.

Los restos del escritor guatemalteco descansan en un monumento preparado para ese fin. | Alex Meoño.

Los restos del escritor guatemalteco descansan en un monumento preparado para ese fin. / Alex Meoño.

El mandatario, Bernardo Arévalo, fue parte del proceso para depositar la urna. | Alex Meoño.

El mandatario, Bernardo Arévalo, fue parte del proceso para depositar la urna. / Alex Meoño.

Este es el lugar donde descansan las cenizas de Miguel Ángel Asturias. | Alex Meoño.

Este es el lugar donde descansan las cenizas de Miguel Ángel Asturias. / Alex Meoño.

Asturias admitió que como hijo sentía una tristeza porque su padre no estaba vivo, lo que calificó como normal. En contraste, declaró que su corazón esta latiendo, esta feliz, esta muy contento de que Guatemala haya recibido a su padre.

Relató que las gestiones para concretar el regreso iniciaron desde hace 15 días y que, en París, Francia, Miguel Ángel Asturias recibió mucho cariño y mucha comprensión acerca del retorno de su padre. "Ahí no solamente comprendí lo importante que era Miguel Ángel Asturias desde el punto de vista como escritor, por todos los homenajes que le dieron en Francia.

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Declaró que conocer la importancia del retorno de su padre a Guatemala fue muy importante, porque se dio cuenta que no solamente fue un hombre importante en las letras, con un premio Nobel, sino que también fue un hombre universal, una persona muy importante para el siglo 20 y ahora él está volviendo a su patria, este país que el amó.

Consideró que su padre seguramente no pudo volver antes por varias circunstancias entre las que nombró posibles personas, o porque tuvo que salir al exilio, o porque quizás no tenía la nacionalidad, o no tenia pasaporte.

Destacó que lo anterior fue algo que Miguel Ángel Asturias sufrió mucho, que le fue muy doloroso, aunque él siempre amo esta patria y siempre quiso volver. Resaltó que toda su obra está escrita sobre esa Guatemala que el soñó, y sobre la misma que denunció por lo que pasó.

Amado relató que Asturias dijo que quería "estar con mi gente, oír hablar al pueblo, ver los volcanes, dejar de ser un desterrado, sentir otra vez la tierra; es decir, mi tierra bajo los pies".

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