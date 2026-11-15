 Miguel Ángel Asturias recibe homenaje popular en la zona 1
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Miguel Ángel Asturias recibe homenaje popular en el Palacio Nacional de la Cultura

Los restos del escritor y premio Nobel de Literatura guatemalteco, Miguel Ángel Asturias permanecen en el Palacio Nacional de la Cultura.

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La urna con las cenizas de Miguel Ángel Asturias permanecieron en el Palacio Nacional de la Cultura durante este domingo., Alex Meoño
La urna con las cenizas de Miguel Ángel Asturias permanecieron en el Palacio Nacional de la Cultura durante este domingo. / FOTO: Alex Meoño
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El Salón de las Banderas del Palacio Nacional de la Cultura fue escenario para un homenaje popular dedicado al escritor guatemalteco, Miguel Ángel Asturias, durante este domingo, 15 de noviembre de 2026. Durante una ceremonia matutina, varios guatemaltecos visitaron la urna que fue expuesta en el citado recinto.

Durante el evento también se realizó una exposición de objetos que reviven el legado y parte de la historia del premio Nobel de Literatura de 1967. En los pasillos se pudieron apreciar fragmentos de la historia del destacado guatemalteco y utensilios, manuscritos y otras piezas de la época.

Miguel Ángel Asturias recibe homenaje popular en la zona 1 | Alex Meoño

Miguel Ángel Asturias recibe homenaje popular en la zona 1 / Alex Meoño

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Miguel Ángel Asturias recibe homenaje popular en la zona 1 / Alex Meoño

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La urna con las cenizas del escritor guatemalteco, Miguel Ángel Asturias, fue colocada al centro del salón, y frente a una pantalla que proyectó datos relevantes del autor, en una ceremonia que contó con la presencia de varios funcionarios y del mandatario, Berrando Arévalo.

Medios oficiales del gobierno informaron que este acto conmemorativo en favor de Miguel Ángel Asturias se hizo como una de las últimas actividades programadas antes de su inhumación. Destacaron que este homenaje público se realizó en un evento donde se congregaron autoridades, familiares y varios guatemaltecos.

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Niños y adultos recuerdan el legado de Asturias

En la exposición realizada sobre los artículos de Miguel Ángel Asturias se pudo observar la presencia de varios niños que llegaron en compañía de sus padres. Los pequeños leyeron los fragmentos históricos del premio Nobel y observaron con detenimiento cada uno de los elementos expuestos en los pasillos.

Cabe destacar que la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, destacó el pasado sábado, antes de una ceremonia maya en honor al escritor, que era necesario transmitir el legado de Asturias a las nuevas generaciones, para que sea una guía que ilumine a los jóvenes.

Menchú destacó en ese momento que Miguel Ángel Asturias debe ser considerado como uno de los hijos destacados de Guatemala por su labor y también consideró que la presencia del escritor es eterna no solo en el país, sino en el mundo entero, porque fue una persona universal a quien deben ver las futuras generaciones como una guía.

Celebran homenaje público a Miguel Ángel Asturias | Alex Meoño

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