Carrera de las Leyendas conmemora a Miguel Ángel Asturias

Cientos de corredores se congregaron este domingo, 15 de noviembre de 2026, en la Avenida Reforma para participar una carrera de 6 kilómetros que conmemora el retorno del escritor guatemalteco y premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias.
El punto de salida se instaló en la 14 calle, entre las zonas 9 y 10 de la Ciudad de Guatemala, donde se ubica el monumento dedicado a Miguel Ángel Asturias.
Los organizadores de la carrera informaron que la meta de la competición se instaló frente al parqueo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ubicado en la 24 calle 3-81, de la zona 1 capitalina.
Los atletas que participan en la competición visten camisetas que celebran el retorno de los restos del escritor guatemalteco y premio Nobel Miguel Ángel Asturias.
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Dedican carrera a Miguel Ángel Asturias
Sandino Asturias, nieto del escritor guatemalteco, dedicó algunas palabras previo al banderazo de salida de la Carrera de las Leyendas de Guatemala. Tras saludar a los corredores, manifestó estar a gusto con todos los que acudieron al evento para conmemorar el retorno de su abuelo.
El abuelo está en casa, estamos felices, gracias por este homenaje, gracias por seguir corriendo como siempre y gracias por recordar hoy a Miguel Ángel Asturas, porque me parece que es muy importante que lo llevemos en el corazón y en esta carrera le rendimos un homenaje para que siga iluminando Guatemala", declaró Sandino Asturias.
Los organizadores también informaron que el nombre de la competencia "Leyendas de Guatemala" hace alusión a uno de los libros del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias también llamado "Leyendas de Guatemala".
Recordaron que el país tiene a dos guatemaltecos ganadores del Premio Nobel, uno en la categoría de literatura en 1967 y otro premio Nobel de la Paz en 1992, que es ostentado por Rigoberta Menchú.