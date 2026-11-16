 Jürgen Klopp arremete contra la gestión de Gianni Infantino
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Klopp arremete contra la gestión de Infantino al frente de la FIFA

El entrenador alemán considera que la FIFA necesita un cambio de rumbo y señaló que la gestión de Infantino empeoró lo hecho por Blatter.

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Klopp arremete contra la gestión de Infantino al frente de la FIFA - Archivo
Klopp arremete contra la gestión de Infantino al frente de la FIFA / FOTO: Archivo
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El entrenador alemán Jürgen Klopp lanzó fuertes críticas contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al considerar que su gestión no ha representado una mejora respecto a la de su antecesor, Sepp Blatter. El técnico expresó su respaldo a un cambio en la dirección del máximo organismo del fútbol mundial y aseguró que existe una necesidad evidente de renovar su cúpula. Durante una rueda de prensa previa al encuentro de Alemania frente a Países Bajos, Klopp manifestó, según declaraciones recogidas por la cadena pública ZDF: "Creo que, a estas alturas, la opinión general es que un cambio tendría mucho sentido".

El seleccionador alemán fue todavía más contundente al comparar las administraciones de ambos dirigentes. "No pensábamos que la situación pudiera empeorar tras Sepp Blatter, e (Infantino) se las apañó para conseguirlo", afirmó, dejando clara su inconformidad con el rumbo que ha tomado la FIFA. Sus declaraciones reflejan una postura crítica frente a la actual dirigencia y reavivan el debate sobre la transparencia, los intereses económicos y el futuro de la gobernanza en el fútbol internacional.

Duras críticas de Klopp a la gestión de Infantino

Klopp también señaló que existen personas capaces de asumir la presidencia de la FIFA con una visión diferente, alejada de los intereses financieros. En ese sentido, expresó: "Sin duda hay gente a la que le preocupa el futuro del fútbol y que no tiene intereses económicos vinculados a ello", y añadió que, si esas personas se unieran y alguna llegara a ocupar el cargo, "sería de gran ayuda". Entre los posibles candidatos, mencionó al francés Arsène Wenger, actual director de desarrollo mundial del fútbol de la FIFA, a quien reconoció como uno de los mejores entrenadores de la historia. Sin embargo, Klopp admitió que no sabe si su trayectoria deportiva sería suficiente para desempeñar las funciones de presidente.

Finalmente, el técnico alemán dejó abierta la posibilidad de que se produzcan cambios en la estructura directiva del organismo, al señalar: "Hay que compaginar muchas cosas. Tengo curiosidad por ver qué pasa". Cabe recordar que Gianni Infantino asumió la presidencia de la FIFA en 2016, después de que un escándalo de corrupción provocara la salida de Sepp Blatter.

Desde entonces, su gestión ha estado marcada por distintas decisiones y debates sobre el rumbo del fútbol mundial. Las declaraciones de Klopp añaden una nueva voz crítica a la discusión sobre quién debe liderar el organismo y qué dirección debería tomar para garantizar un futuro en el que prevalezcan los intereses del deporte.

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Jürgen Klopp, técnico de la Selección de Alemania - DFB

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