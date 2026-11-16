 El balón de la Champions no será el mismo a partir de 2027
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El balón de la Champions League no será el mismo a partir de 2027

El emblemático balón de estrellas de Adidas dejará de rodar en la Champions League. Tras un cuarto de siglo, Nike será la encargada de escribir el próximo capítulo.

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Balón de la UEFA Champions League 2026/27 - Galatasaray
Balón de la UEFA Champions League 2026/27 / FOTO: Galatasaray
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El fútbol europeo se prepara para cerrar uno de sus capítulos más emblemáticos. Después de 25 años de colaboración, Adidas dejará de ser la encargada de fabricar los balones oficiales de la UEFA Champions League, poniendo fin a una alianza que se convirtió en parte de la identidad visual de la competición más prestigiosa del fútbol de clubes. A partir de la temporada 2027-2028, la estadounidense Nike asumirá esta responsabilidad, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia de los torneos europeos.

La decisión fue confirmada por UC3, la empresa conjunta de la UEFA y los Clubes Europeos de Fútbol (EFC), que anunció a Nike como su nuevo proveedor oficial de balones para el periodo comprendido entre 2027 y 2031. El acuerdo abarcará la Champions League, la Europa League, la Conference League, la Supercopa de la UEFA, la Youth League y la Champions League de fútbol sala. De esta manera, las tres principales competiciones masculinas de clubes contarán por primera vez con un mismo fabricante de balones, unificando su identidad en el terreno de juego.

El fin de una época entre Adidas y UEFA

La llegada de Nike representa un movimiento importante dentro del mercado deportivo y abre las puertas a una nueva propuesta tecnológica y visual para los aficionados. Guy-Laurent Epstein, codirector general de UC3, destacó la trayectoria, creatividad e influencia internacional de la compañía estadounidense, además de su capacidad para conectar con seguidores de todo el mundo. Por su parte, Camilo Andrade, vicepresidente y director general de Nike Football, aseguró que la empresa buscará impulsar la innovación, respetar la tradición de las competiciones y desarrollar balones que reflejen la esencia y la emoción del fútbol.

Mientras tanto, Adidas se despide de una etapa que dejó una huella imborrable en la historia de la Champions League. Durante un cuarto de siglo, sus característicos diseños, especialmente el tradicional balón de estrellas, acompañaron noches inolvidables, grandes remontadas y finales históricas. Aunque su salida no significa el final de su presencia en el fútbol, sí representa un cambio significativo para una competición acostumbrada a relacionar su imagen con la marca alemana. El balón de Nike comenzará a rodar en 2027 y, con él, llegará una nueva era para el fútbol europeo, en la que la tradición dará paso a una identidad renovada.

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Balón y trofeo de la final de la Champions League 2025/26 - UEFA

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