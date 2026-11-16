Explosión e incendio en bazar navideño: momentos de terror

Momentos de pánico se vivieron en un bazar navideño de Bélgica, donde una fuerte explosión provocó un incendio que alcanzó varios puestos comerciales y dejó al menos cinco personas heridas, dos de ellas en estado crítico.
Tras el accidente, ocurrido el domingo 15 de noviembre, comenzaron a circular en redes sociales videos que muestran la desesperación de los visitantes. En las grabaciones se escucha a clientes y personas que se encontraban en el lugar gritar mientras corren para ponerse a salvo, en medio de la emergencia y de las llamas que se extendían por los establecimientos.
El incidente tuvo lugar en el bazar navideño de Maredsous, situado en Denée, localidad perteneciente al municipio de Anhée. Según los primeros reportes, una explosión generó una bola de fuego que alcanzó varios puestos y provocó que el incendio se propagara rápidamente.
Los equipos de emergencia se desplazaron al lugar para combatir las llamas y auxiliar a los afectados. Debido a la gravedad de algunas lesiones, fue necesario movilizar helicópteros para trasladar a las víctimas a centros hospitalarios especializados en el tratamiento de quemaduras.
El alcalde de Anhée, Pierre Rondiat, confirmó que cinco personas resultaron heridas. Dos de ellas permanecían en estado crítico y fueron trasladadas a hospitales especializados, una en Lieja y otra al hospital militar de Neder-Over-Heembeek. Una tercera víctima sufrió quemaduras, mientras que las otras dos presentaban lesiones de menor gravedad.
¿Qué provocó la explosión?
Aunque las causas todavía se encuentran bajo investigación, los bomberos de la zona de emergencias de Dinaphi señalaron que una bombona de gas podría estar relacionada con el estallido.
El coronel Marc Gilbert, de los servicios de emergencia de Val de Sambre, explicó que dos puestos quedaron envueltos en llamas. Finalmente, los equipos de rescate consiguieron controlar el fuego y evitar que alcanzara otros establecimientos.
El saldo de los daños materiales fue de dos puestos completamente destruidos y otros dos afectados. Como medida preventiva, el bazar fue evacuado y sus actividades quedaron suspendidas durante el resto del domingo.
El evento había comenzado el viernes 13 de noviembre como parte de las celebraciones navideñas de la Abadía de Maredsous. Cada año reúne a visitantes en más de 60 puestos de artesanías, alimentos y productos locales, además de actividades familiares.
La tragedia interrumpió las celebraciones y obligó a cerrar el recinto por razones de seguridad y respeto a las personas afectadas.