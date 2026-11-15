Capturado por ocultar 545 kilos de marihuana entre plátanos

Después de un procedimiento del Ministerio Público (MP) que inició el pasado sábado y concluyó este domingo, 15 de noviembre de 2026, se localizaron 545 kilogramos de marihuana cuando eran transportados ocultos entre un cargamento de plátanos. La fiscalía informó que las acciones se coordinaron en el área del departamento de Retalhuleu.
Asimismo, las autoridades confirmaron la captura de un hombre identificado únicamente como Wilder L., quien, además, tiene una orden de aprehensión vigente por el delito de encubrimiento propio. El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, declaró el MP.
La fiscalía agregó que las acciones que ubicaron la marihuana se desarrollaron en el Puesto de Control Interinstitucional, ubicado en el municipio de Nuevo San Carlos, departamento de Retalhuleu, donde fiscales y agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil inspeccionaron el vehículo.
Según el MP, el operativo se llevó a cabo ante la sospecha de posibles ilícitos ocultos. Asimismo, declararon que el camión fue trasladado a la Comisaría 34 de la Policía Nacional Civil, donde, durante la inspección, se localizaron aproximadamente 120 paquetes de marihuana debajo de los racimos de plátanos.
En otras noticias relacionadas al narcotráfico: Las autoridades confirmaron que los paquetes de una embarcación interceptada en el Pacífico dieron positivo a la prueba de cocaína.
Marihuana empacada en paquetes de 10 libras
El ente investigador agregó que a la marihuana encontrada se le hizo una prueba de campo, lo que confirmó que se trataba de esta droga. Relataron que cada paquete contenía alrededor de 10 libras de marihuana, para un total aproximado de 545 kilogramos incautados.
Las autoridades compartieron imágenes de los paquetes embalados para su traslado hacia una instancia competente. En el proceso de identificación, las imágenes muestran un total de 19 bultos de grandes proporciones, los que fueron colocados sobre un nailon de color negro en una calle de terracería.