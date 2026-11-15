 Confirman hallazgo de 550 paquetes de cocaína en embarcación
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Confirman hallazgo de 550 paquetes de cocaína en embarcación

Las autoridades confirmaron que los paquetes de una embarcación interceptada en el Pacífico dieron positivo a la prueba de cocaína.

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La cocaína fue empacada por el Ministerio Público para su traslado., Ejército de Guatemala.
La cocaína fue empacada por el Ministerio Público para su traslado. / FOTO: Ejército de Guatemala.
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El Ejército de Guatemala confirmó que los paquetes encontrados dentro de una embarcación interceptada en aguas del Pacífico este domingo, 15 de noviembre de 2026, dieron positivo a las pruebas de campo y resultaron positivas para clorhidrato de cocaína (CHC). El detalle se confirmó luego de las diligencias realizadas por el Ministerio Público en el muelle del Comando Naval del Pacífico.

Las autoridades añadieron que el conteo oficial fue de 550 paquetes, distribuidas en 16 tulas y que la evidencia será trasladada por vía aérea a la Ciudad de Guatemala, bajo custodia y cadena de custodia, para continuar los procesos legales correspondientes.

Asimismo, los tripulantes encontrados en la embarcación permanecen a disposición de las autoridades competentes, a quienes corresponde determinar su situación jurídica conforme a la ley. Cabe destacar que por el momento no se ha establecido la identidad de los detenidos, ni la nacionalidad de los mismos.

En un comunicado inicial, las fuerzas armadas describieron que la embarcación fue interceptada a 41 millas náuticas de las costas del Pacífico guatemalteco. Aseguraron que este operativo es resultado de la coordinación interinstitucional entre la Marina de la Defensa Nacional, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, y de las operaciones permanentes de vigilancia, control e interdicción marítima, las 24 horas del día, los 365 días del año.

En este mismo tema consulte: Autoridades castrenses también reportan la detención de tres personas que tripulaban la nave a 41 millas náuticas de las costas del Pacífico.

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Autoridades castrenses también reportan la detención de tres personas que tripulaban la nave a 41 millas náuticas de las costas del Pacífico.

Más indicios encontrados en la embarcación

Las autoridades también explicaron que la embarcación estaba equipada con dos motores fuera de borda, un dispositivo móvil y un equipo de navegación. Todo lo que fue localizado en la nave fue puesto a disposición de las autoridades para resolver responsabilidades penales.

En imágenes se pudo constatar que los tres tripulantes de la embarcación fueron reducidos al orden al momento del hallazgo y que uno de los mismos viste camiseta blanca, otra playera verde y el tercer una playera azul.

Las 16 tulas en las que se encontraba la cocaína fueron embaladas por el Ministerio Público, que selló las mismas con cinta amarilla, como parte de los procedimientos previos al traslado.

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Estos fueron los resultados de la prueba de campo. - Ejército de Guatemala.

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