 Localizan embarcación con paquetes que podrían contener droga
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Localizan embarcación con paquetes que podrían contener droga

Autoridades castrenses también reportan la detención de tres personas que tripulaban la nave a 41 millas náuticas de las costas del Pacífico.

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Las autoridades remolcaron la embarcación para hacer los procedimientos pertinentes., Ejército de Guatemala.
Las autoridades remolcaron la embarcación para hacer los procedimientos pertinentes. / FOTO: Ejército de Guatemala.
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El Ejército de Guatemala confirmó que una embarcación con varios paquetes que podrían contener drogas fue interceptada este domingo, 15 de noviembre de 2026, a 41 millas náuticas de las costas del Pacífico. Asimismo, reportó la detención de al menos tres personas que iban en el interior de la lancha bimotor, que fue remolcada hasta la orilla para los procedimientos legales.

Las fuerzas armadas describieron que el operativo se desarrolló en aguas del Pacífico guatemalteco, a través de la Marina de la Defensa Nacional, en coordinación con la Unidad Especial Antipandillas Transnacionales del Ministerio Público y el Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil (PNC).

Localizan embarcación con paquetes que podrían contener droga | Ejército de Guatemala

Localizan embarcación con paquetes que podrían contener droga / Ejército de Guatemala

Localizan embarcación con paquetes que podrían contener droga | Ejército de Guatemala

Localizan embarcación con paquetes que podrían contener droga / Ejército de Guatemala

Localizan embarcación con paquetes que podrían contener droga | Ejército de Guatemala

Localizan embarcación con paquetes que podrían contener droga / Ejército de Guatemala

Localizan embarcación con paquetes que podrían contener droga | Ejército de Guatemala

Localizan embarcación con paquetes que podrían contener droga / Ejército de Guatemala

Localizan embarcación con paquetes que podrían contener droga | Ejército de Guatemala

Localizan embarcación con paquetes que podrían contener droga / Ejército de Guatemala

Las acciones que permitieron encontrar la embarcación sospechosa fueron desarrolladas por medio operaciones de vigilancia y control marítimo en aguas del océano Pacífico guatemalteco, especificó el Ejército de Guatemala.

Durante la operación fueron localizados tres tripulantes de la embarcación y varios paquetes con posibles sustancias ilícitas. Además, se procedió al decomiso de la embarcación, equipada con dos motores fuera de borda, un dispositivo móvil y un equipo de navegación, explicaron las autoridades.

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Ejecutan pruebas de campo en la embarcación

El Ejército de Guatemala especificó que los tripulantes, la embarcación y los indicios encontrados durante la operación fueron trasladados bajo custodia al muelle del Comando Naval del Pacífico, donde se ponen a disposición de las autoridades competentes.

Asimismo, el Ministerio Público realiza las diligencias legales correspondientes y las pruebas de campo que permitirán establecer la naturaleza de las sustancias localizadas.

La institución castrense aseguró, por medio de sus canales oficiales que esta acción es resultado de la coordinación interinstitucional y de las operaciones constantes que el Ejército de Guatemala desarrolla para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, fortaleciendo la seguridad marítima y la protección de los espacios soberanos.

Además, por medio de un comunicado reafirmaron su compromiso con la defensa de la soberanía y la seguridad de la población, con presencia y operaciones permanentes de vigilancia, control e interdicción marítima, las 24 horas del día, los 365 días del año.

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