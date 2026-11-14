 Localizan hombre sin vida dentro de vehículo en Ciudad Real
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Localizan hombre sin vida dentro de vehículo en Ciudad Real

Vecinos de la colonia Ciudad Real reportaron el hallazgo de un hombre fallecido dentro de un carro.

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Los vecinos de Ciudad Real fueron quienes alertaron a los cuerpos de rescate., Bomberos Voluntarios.
Los vecinos de Ciudad Real fueron quienes alertaron a los cuerpos de rescate. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
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Vecinos de la colonia Ciudad Real alertaron a los Bomberos Voluntarios durante la tarde de este sábado, 14 de noviembre de 2026, por el hallazgo de un hombre sin vida dentro de un vehículo en ese sector de la zona 12 capitalina.

Los rescatistas indicaron que al llegar al lugar encontraron a la víctima dentro de un carro tipo sedán de color negro, pero al hacer las evaluaciones respectivas, constataron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Paramédicos aseguraron que se desconocen las causas del deceso del hombre hallado dentro del automotor y que serán las autoridades competentes quienes investiguen los detalles del hecho.

Precisaron que el hallazgo se hizo en la 9ª. avenida y 3ª. calle de la zona 12 capitalina, colonia Ciudad Real. Agregaron que por el momento se desconocen datos como nombre y edad del hombre encontrado sin vida.

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Según las imágenes compartidas por los cuerpos de rescate, las autoridades acudieron al sector en donde se hizo el hallazgo e instalaron cinta amarilla para evitar que se contaminara el área.

Asimismo, se espera que al lugar acudan los peritos del Ministerio Público para realizar las primeras investigaciones y ejecutar las acciones que demanda la ley, como el levantamiento del cuerpo.

Las fotografías también evidenciaron que el vehículo con la persona fallecida en su interior se identifica con las placas particulares 598 LGW. El automotor estaba estacionado frente a una pared de color verde y frente a una vivienda en la que se ofrecen materiales de construcción.

Ante el hallazgo, varios vecinos salieron para observar lo ocurrido, aunque se desconoce si en el lugar ocurrió algún ataque armado. Los cuerpos de socorro no reportaron que los residentes del área hayan escuchado alguna detonación de bala.

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Los rescatistas constataron que el hombre dentro del carro ya no contaba con signos vitales. - Bomberos Voluntarios.

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