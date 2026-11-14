 Video: Hombre es localizado sin vida Hospital Roosevelt
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Video: Hombre es localizado sin vida afuera del Hospital Roosevelt

El conductor de una motocicleta documentó con un video el momento en el que un hombre fue encontrado sin vida afuera de este hospital.

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El conductor de la motocicleta se mostró sorprendido ante el lamentable hallazgo., Captura de pantalla.
El conductor de la motocicleta se mostró sorprendido ante el lamentable hallazgo. / FOTO: Captura de pantalla.
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El hallazgo de un hombre sin vida en las afueras del Hospital Roosevelt quedó documentado por el conductor de una motocicleta, quien narró que la persona afectada estaba completamente desnuda, pero con un brazalete del citado centro asistencial.

Las imágenes se volvieron tendencia este sábado 14 de noviembre de 2026 y las mismas muestran como el conductor de la motocicleta llama a los cuerpos de rescate, porque el hombre que yacía en el lugar parecía no respirar y permanecía estático.

Según las imágenes, el hombre fallecido está cerca del Hospital Roosevelt y bajo una galera de techo verde de láminas, utilizada para el comercio informal. Algunos usuarios en redes sociales reportaron que el fallecido había estado en ese lugar, sin ropa desde las 20:30 horas.

Asimismo, algunos señalaron que la víctima tenía un brazalete médico, pero hasta el momento no se ha confirmado si el fallecido era paciente del Hospital Roosevelt.

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Narra hallazgo cerca del Hospital Roosevelt

El autor del video narró le hallazgo del fallecido y cuestionó a las autoridades por no haberse dado cuenta del afectado. Se desconoce si era una persona en búsqueda de ayuda médica en el área.

Me encuentro aquí en la salida del Hospital Roosevelt y hay una persona totalmente desnuda. Yo veo que no respira, pero no la puedo tocar, entonces probablemente ustedes puedan venir", narró el motorista en una llamada que hizo a los Bomberos Voluntarios.

"Es un hombre, que no se mueve ni respira", añadió.

Algunos transeúntes no descartaron que el fallecido también haya sido objeto de asalto, porque no presentaba ningún tipo de prenda de vestir.

Asimismo, los transeúntes que se ven en el video cuestionan a las autoridades porque no se dieron cuenta antes de la presencia del hombre si vida en el lugar.

Al área acudieron Bomberos Voluntarios, quienes constataron que la víctima no contaba con signos vitales, por lo que reportaron lo ocurrido a las autoridades para que se hagan las investigaciones de rigor. Sin embargo, la víctima mortal no fue identificada.

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El conductor de la motocicleta se mostró sorprendido ante el lamentable hallazgo. - Captura de pantalla.

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