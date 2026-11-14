Fieles católicos celebrarán la Solemnidad de Cristo Rey

Feligreses de la Parroquia Nuestra Señora de Candelaria anunciaron tres días de celebración con motivo de la Solemnidad de Cristo Rey, con actividades que se iniciarán el 20 de noviembre y finalizarán 22 del mismo mes.
La feligresía agregó que esta será una actividad religiosa de tres días con eventos católicos y una procesión eucarística que se desarrollará "entre el aroma del incienso, las oraciones y una tradición que forma parte de la identidad religiosa de Guatemala".
Los fieles participarán de estas celebraciones que incluirán misas, jornadas de oración y cortejo procesional por la Solemnidad de Cristo Rey en los alrededores del templo.
Cabe destacar que esta sede religiosa se ubica en 13 avenida y 1a. calle de la zona 6 capitalina, a una cuadra del Cerrito del Carmen, frente a la Sociedad Protectora del Niño número 2. De hecho, la procesión de la Solemnidad de Cristo Rey se realizará en los alrededores de esa ubicación, según el mapa compartido en la invitación.
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Los temas de la Solemnidad de Cristo Rey
Los fieles de la Parroquia Nuestra Señora de Candelaria indicaron que durante los tres días de celebración se hará énfasis en diferentes temas: El primer día abordarán el Día del Perdón en misas, rezos horas de guardia e izada de pabellón.
En tanto, para el segundo día celebrarán el Día de la Petición, para finalizar con el Día de Acción de Gracias.
Cabe destacar que la Parroquia Nuestra Señora de Candelaria resguarda la venerada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, también conocida como Cristo Rey, que hace un recorrido tradicional todos los años durante el Jueves Santo de cada Semana Santa. Esta actividad religiosa concentra un gran número de fieles, curiosos y turistas durante la Semana Mayor en la capital.
Con información del periodista Edgar Quiñónez de Emisoras Unidas 89.7 FM.