 EE.UU. reanuda los vuelos tras cuatro horas de suspensión por un problema de comunicaciones
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EE.UU. reanuda los vuelos tras cuatro horas de suspensión por un problema de comunicaciones

La Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala, informó que la recuperación completa de la normalidad será paulatina.

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Pasajeros observan una pantalla de vuelos tras la suspensión que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos., FOTO EFE
Pasajeros observan una pantalla de vuelos tras la suspensión que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. / FOTO: FOTO EFE
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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó este viernes la suspensión nacional de despegues, que paralizó durante cuatro horas las salidas en los aeropuertos del país debido a una interrupción en las comunicaciones, aunque las operaciones aéreas tardarán en volver a la normalidad.

La Administración de Donald Trump atribuyó el incidente, que provocó miles de retrasos aéreos, a una caída del sistema de comunicaciones y descartó que se debiera a un ataque terrorista contra Estados Unidos.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó la reapertura del espacio aéreo, aunque advirtió de que el tráfico tardará en recuperar la normalidad.

"Vamos a intentar trasladar tantos de esos aviones como podamos esta noche, si contamos con suficientes tripulaciones para realizar esos vuelos. Si no, empezaremos mañana por la mañana", declaró.

En la misma comparecencia, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que se hubiera producido un ataque contra Estados Unidos y aseguró que el incidente no estaba relacionado con la caída de Microsoft del jueves.

"El público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo. Todos sus seres queridos están a salvo. Estamos trabajando para resolver el problema, y esperamos tener las operaciones en marcha y funcionando", aseguró.

Duffy explicó que los sistemas de telecomunicaciones analógicos de la FAA sufrieron una sobrecarga de datos que provocó inconsistencias en la información transmitida por sus enrutadores, lo que llevó a las autoridades a apagar el sistema como medida preventiva.

Recuperación paulatina

La  Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Guatemala, informó que alrededor de las 19:20 horas la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), canceló la suspensión nacional de despegues que había sido establecida desde las 15:00 horas aproximadamente.

Además informó que se mantiene en comunicación permanente con diferentes entidades aeronáuticas y con las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Después de este suceso, la recuperación completa de la normalidad será paulatina.

La interrupción provocó más de 10.000 retrasos y al menos 4.700 cancelaciones de vuelos en todo el país, según los datos de FlightRadar.

La acumulación de incidencias podría prolongar las alteraciones en las operaciones aéreas durante el fin de semana.

Pese a la suspensión, algunos vuelos internacionales con destino a Europa y Asia pudieron despegar, al no tener previsto sobrevolar el territorio continental estadounidense.

La interrupción también afectó a las operaciones de transporte de mercancías y correo de compañías como FedEx y UPS.

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Vía EFE

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