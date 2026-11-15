 Previa del Canadá vs. Guatemala por Concacaf Nations League
Deportes

Guatemala va por el milagro en Toronto ante Canadá

La Selección Nacional, que viajó en vuelo “chárter” a Canadá, necesita ganar por diferencia de dos goles para ser semifinalista de la Nations League 2026-2027.

Compartir:
Matt Evans dejó con vida a la Selección de Guatemala en serie ante Canadá
Matt Evans dejó con vida a la Selección de Guatemala en serie ante Canadá / FOTO: Alex Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Canadá intentará este lunes en Toronto certificar su clasificación para las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Guatemala, tras imponerse por 2-3 en el partido de ida, aunque deberá hacerlo sin su capitán y principal estrella, Alphonso Davies, lesionado el viernes. Por su parte, los guatemaltecos buscan hacer el milagro con un triunfo y una remontada. 

El partido en el BMO Field a partir de las 19:00 horas GT decidirá qué selección obtiene el pase directo a la Copa Oro de 2027 y cuál deberá disputar la fase preliminar de clasificación.

Canadá, dirigida por el estadounidense Jesse Marsch, parte como favorita después de imponerse en Ciudad de Guatemala gracias a los tantos de Tani Oluwaseyi, Liam Millar y Jonathan David, que le permitieron alcanzar el descanso con una ventaja de 0-3.

Sin embargo, los centroamericanos reaccionaron en la segunda mitad y recortaron distancias con un gol de Óscar Santis y otro en propia puerta de Luc de Fougerolles en el tiempo añadido.

VIDEO. Así fue la victoria de Guatemala en su visita a Canadá en 2004

El doblete de Carlos Ruiz en Vancouver en 2004 sigue siendo el único triunfo de Guatemala en Canadá; 22 años después buscarán emular dicha hazaña en la Liga de Naciones.

Canadá sin Alphonso Davies

La principal preocupación de los canadienses es la ausencia de Davies, jugador del Bayern de Múnich, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 6 por una lesión en la parte inferior del cuerpo.

Davies regresará a Alemania para someterse a nuevas pruebas médicas y no estará disponible para el encuentro del lunes.

Los canadienses tampoco cuentan para esta eliminatoria con otros habituales como Stephen Eustáquio, Cyle Larin, Jonathan Osorio, Jacob Shaffelburg y Alistair Johnston.

Guatemala, entre las lesiones y los problemas de viaje

Guatemala, dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, llegará al encuentro con menos tiempo del previsto para recuperarse del esfuerzo del viernes y preparar el partido debido a los problemas de transporte que han afectado a su expedición.

La cancelación del vuelo comercial en el que tenía desplazarse el sábado a Toronto obligó a la Federación de Futbol de Guatemala a contratar un avión chárter para trasladar este domingo al equipo.

La federación solicitó a la Concacaf aplazar el encuentro hasta el martes, pero el organismo rechazó la petición.

A estas dificultades se suman las bajas del delantero Darwin Lom y del centrocampista Rudy Muñoz, lesionados en el encuentro de ida.

Tena ha incorporado al delantero Héctor Morales para sustituir a Lom y recupera a William Fajardo, que ya cumplió su partido de suspensión.

Selección de Guatemala con complicaciones para viajara a Canadá

La Federación busca solucionar el inconveniente con el apoyo de la Concacaf.

*información EFE.

En Portada

Inhuman a Miguel Ángel Asturias en el Centro Cultural que lleva su nombret
Nacionales

Inhuman a Miguel Ángel Asturias en el Centro Cultural que lleva su nombre

05:47 PM, Nov 15
Localizan cadáver en Puente Marmol de Río Hondo, Zacapa t
Nacionales

Localizan cadáver en Puente Marmol de Río Hondo, Zacapa

03:41 PM, Nov 15
Video muestra momentos de pánico durante tiroteo en un centro comercial de Californiat
Internacionales

Video muestra momentos de pánico durante tiroteo en un centro comercial de California

01:41 PM, Nov 15
San Pedro derrota a Marquense y se mantiene dentro del top 6 de Liga Nacionalt
Deportes

San Pedro derrota a Marquense y se mantiene dentro del top 6 de Liga Nacional

04:51 PM, Nov 15
¡Curiosas fotografías! Mariana García, Miss Guatemala 2018, regresa a los certámenes de bellezat
Farándula

¡Curiosas fotografías! Mariana García, Miss Guatemala 2018, regresa a los certámenes de belleza

09:52 AM, Nov 15

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolViolenciaSeguridadPNCAtaque armadoJusticia#liganacional65VueltaVuelta a Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar