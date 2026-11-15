Previa del Canadá vs. Guatemala por Concacaf Nations League

Canadá intentará este lunes en Toronto certificar su clasificación para las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Guatemala, tras imponerse por 2-3 en el partido de ida, aunque deberá hacerlo sin su capitán y principal estrella, Alphonso Davies, lesionado el viernes. Por su parte, los guatemaltecos buscan hacer el milagro con un triunfo y una remontada.
El partido en el BMO Field a partir de las 19:00 horas GT decidirá qué selección obtiene el pase directo a la Copa Oro de 2027 y cuál deberá disputar la fase preliminar de clasificación.
Canadá, dirigida por el estadounidense Jesse Marsch, parte como favorita después de imponerse en Ciudad de Guatemala gracias a los tantos de Tani Oluwaseyi, Liam Millar y Jonathan David, que le permitieron alcanzar el descanso con una ventaja de 0-3.
Sin embargo, los centroamericanos reaccionaron en la segunda mitad y recortaron distancias con un gol de Óscar Santis y otro en propia puerta de Luc de Fougerolles en el tiempo añadido.
Canadá sin Alphonso Davies
La principal preocupación de los canadienses es la ausencia de Davies, jugador del Bayern de Múnich, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 6 por una lesión en la parte inferior del cuerpo.
Davies regresará a Alemania para someterse a nuevas pruebas médicas y no estará disponible para el encuentro del lunes.
Los canadienses tampoco cuentan para esta eliminatoria con otros habituales como Stephen Eustáquio, Cyle Larin, Jonathan Osorio, Jacob Shaffelburg y Alistair Johnston.
Guatemala, entre las lesiones y los problemas de viaje
Guatemala, dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, llegará al encuentro con menos tiempo del previsto para recuperarse del esfuerzo del viernes y preparar el partido debido a los problemas de transporte que han afectado a su expedición.
La cancelación del vuelo comercial en el que tenía desplazarse el sábado a Toronto obligó a la Federación de Futbol de Guatemala a contratar un avión chárter para trasladar este domingo al equipo.
La federación solicitó a la Concacaf aplazar el encuentro hasta el martes, pero el organismo rechazó la petición.
A estas dificultades se suman las bajas del delantero Darwin Lom y del centrocampista Rudy Muñoz, lesionados en el encuentro de ida.
Tena ha incorporado al delantero Héctor Morales para sustituir a Lom y recupera a William Fajardo, que ya cumplió su partido de suspensión.
*información EFE.