Selección de Guatemala con problemas para viajara a Canadá

La delegación de la Selección Nacional de Guatemala tenía previsto viajar la mañana del sábado a Toronto, Canadá, donde el próximo lunes debe cerrar la serie de cuartos de final de la Concacaf Nations League ante el cuadro canadiense, que anoche le derrotó 2-3 en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, pero la actual situación que afecta las aerolíneas a nivel internacional (Estados Unidos), hizo que el vuelo comercial de la "Bicolor" se cancelara.
De acuerdo a "Bendito Futbol GT", el vuelo de la Selección Nacional de Guatemala debía darse a las 13:28 horas GT con destino a Chicago (Illinois), Estados Unidos, y es ahí donde nace el problema debido a que, el viernes 13 de noviembre, se suspendieron los despegues de vuelos a nivel nacional en Estados Unidos por un fallo y sobrecarga en los sistemas de telecomunicaciones y control del tráfico aéreo, lo que repercute hoy en día.
Ante esta situación, el cronograma de viaje de la Selección de Guatemala se ve alterado y puso en jaque a los dirigentes de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), quiénes buscan en este momento solucionar el problema y hacer que la "Bicolor" viaje lo más antes posible para poder llegar a Canadá a tiempo y solventar el lunes el partido de vuelta de los cuartos de final.
Los federativos ya han iniciado acercamientos con autoridades de la Concacaf para buscar soluciones a esta problemática. Una de las soluciones inmediatas sería un vuelo "chárter", pero eso implica una inversión extra la cual no contemplaba la Federación.
Sin comunicación oficial
Por el momento, la Federación del Futbol de Guatemala no ha emitido algún pronunciamiento oficial respecto a la situación que afecta a la delegación chapina, pero la prensa afín ya habla de posibles escenarios para solucionar el inconveniente.
Uno de ellos es la contratación de un vuelo "chárter" para viajar a Canadá con el apoyo de la Concacaf, o seguir a la espera de que la aerolínea contratada para este viaje les de una pronta solución.
Y el escenario más dramático sería la reprogramación del duelo. En ese sentido, es de recordar que la fecha FIFA actual cierra el martes 17 de noviembre, fecha límite para realizar el duelo.
El juego entre Canadá y Guatemala está programado para el lunes 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto a las 19:00 horas GT y dará l ganador el boleto a las semifinales de la Concacaf Nations League y el boleto directo a la Copa Oro 2027. La Selección necesita un triunfo por diferencia de dos goles para avanzar o ganar 3-2 para ir a tiempo extra.