 Alphonso Davies no jugará la vuelta ante Guatemala
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Alphonso Davies no estará en la vuelta de la Liga de Naciones ante Guatemala

Medios alemanes reportan que Davies viajará en las próximas horas a Múnich para someterse a evaluaciones médicas y conocer el alcance de su nueva lesión.

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Alphonso Davies en el Estadio Manuel Felipe Carrera - Canada Soccer
Alphonso Davies en el Estadio Manuel Felipe Carrera / FOTO: Canada Soccer
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La selección de Canadá no podrá contar con su capitán, Alphonso Davies, para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf frente a Guatemala. De acuerdo con reportes de medios alemanes y canadienses, el futbolista del Bayern Múnich abandonará la concentración para regresar a Alemania y someterse a una evaluación médica después de sufrir una nueva lesión.

Davies encendió las alarmas durante el encuentro de ida contra Guatemala, disputado en territorio guatemalteco, cuando apenas habían transcurrido seis minutos. El lateral se resbaló durante una acción del partido y, una vez finalizada la jugada, se quedó tendido sobre el césped para solicitar su sustitución. 

Davies volverá a Múnich

Según informó el medio alemán Kicker, el plan es que el futbolista viaje directamente a Múnich para reunirse con el cuerpo médico del Bayern, luego de sufrir una presunta lesión en los isquiotibiales. Su estado físico será evaluado por los especialistas del conjunto bávaro para determinar el alcance del problema y el tiempo que necesitará para recuperarse.

La nueva lesión representa otro duro golpe para Davies, quien llevaba más de 600 días sin disputar un partido oficial con la selección canadiense. Su última aparición había sido el 23 de marzo de 2025, cuando fue titular frente a Estados Unidos en el duelo por el tercer puesto de la Liga de Naciones, aunque también tuvo que abandonar el campo por lesión a los 12 minutos.

Además, pese a estar convocado para el Mundial de 2026, no pudo sumar minutos debido a los problemas físicos que arrastraba desde el final de la temporada anterior. Ahora, su esperado regreso con la 'Hoja de Maple' terminó de manera prematura y tampoco podrá estar disponible para el compromiso de vuelta ante Guatemala.

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Alphonso Davies y Nicolás Samayoa, capitanes del Guatemala vs. Canadá - Alex Meoño

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