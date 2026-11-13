 Resultado entre Guatemala vs. Canadá por Nations League
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Canadá le da su “Viernes 13” a la Selección Nacional de Guatemala

Un gol de Matt Evans en tiempo de reposición deja con vida a la Selección Nacional de Guatemala.

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Guatemala no pudo ante la mundialista Canadá en el estadio El Trébol
Guatemala no pudo ante la mundialista Canadá en el estadio El Trébol / FOTO: Alex Meoño
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Hace un año, la Selección Nacional de Guatemala perdía en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol la gran posibilidad de acercarse a su primera clasificación a una Copa del Mundo de la FIFA tras perder ante Panamá 2-3; un año después, la "Bicolor" nuevamente jugaba en el estadio donde Municipal oficia de local, pero esta vez buscaba un triunfo histórico ante la mundialista Canadá como parte de la serie de cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027, torneo que da a los clasificados a semifinales, el boleto directo a la Copa Oro 2025; pero los chapines, dirigidos por Luis Fernando Tena tuvieron un "Viernes 13" y la noche se volvió terrorífica para los nacionales al perder 2-3 ante Canadá.

Había ilusión, porque Guatemala jugaba su primera fase de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, pero había temor porque se podía repetir la historia de hace un año. Era viernes 13 de noviembre, y los supersticiosos también tenían miedo a esta noche en el estadio El Trébol.

Guatemala: Ambiente de fe y pasión envuelve al estadio El Trébol

Disfruta de la fotogalería del ambiente en el estadio Manuel Felipe Carrera previo al duelo Guatemala vs. Canadá.

Concacaf Nations League: Guatemala 2-3 Canadá 

El partido comenzó con un susto para los nacionales, ya que Canadá se hacía presente en el arco de Nicholas Hagen, para su primera llegada del duelo.      

Guatemala respondió con un potente remate de Darwin Lom, el legionario que participa con el The Strongest de Bolivia, pero en el mano a mano con el portero Maxime Crépeau, el gran ganador fue el visitante.

Al 7, el capitán y la gran figura del Bayern Múnich alemán, Alphonso Davies resultó con lesión y tuvo que abandonar el terreno de juego al 9 por Ralph Priso. Eran malas noticias para los canadienses, y en teoría, buenas para los guatemaltecos, pero los chapines no aprovecharon ese momento.

Superada la barrera de los 15 minutos, vino el desastre para Guatemala. Canadá lograba anotar al 16 por medio de Tajon Buchanan, pero la jugada fue anulada por posición adelantada. Pero al 17, Tanitoluwa Oluwaseyi abría el marcador para la visita.

Guatemala cometió un sinfín de errores defensivos, comandados por Nicolás Samayoa, y eso terminó por condenar a los chapines. Al 28, vino el 0-2, el segundo que nacía desde un servicio de banda. Liam Millar aprovechó la lentitud de los chapines en defensa y batió a Hagen. Samayoa lucía desubicado en el partido.

Cerrando la primera parte, 45+1, Jonathan David aprovechó una mala entrega de Nicolás Samayoa, quien quiso jugar con Rudy Muñoz, y terminó regalándose el esférico al rival, para que este lograra hacer el 0-3, y con ello, prácticamente sentenciar la eliminatoria.

¡Ya se conocen las alineaciones del Guatemala vs. Canadá!

Luis Fernando Tena aclaró todas sus dudas y presenta este once para que Guatemala haga historia ante Canadá.

¿Un gol que ilusiona?

Guatemala realizó variantes. Salieron Darwin Lom y Rudy Muñoz, ambos con molestias, y sus lugares lo ocuparon Matthew Evans y Rodrigo Saravia, respectivamente. Por su parte, Canadá solo retiró a Joel Waterman por Jovan Ivanisevic.

Guatemala mejoró en el segundo tiempo, y en su momento llevó contra las cuerdas al equipo canadiense. Óscar Santis encontró al 53 el gol del descuento. Ese gol dio esperanza al equipo para ir por el segundo y acortar distancia con su rival de cara al duelo de vuelta.

La parte final del compromiso se volvió ríspida y con jugadas fuertes de ambos lados, y un autogol tras un remate de Matt Evans al 90+3 dejó viva a Guatemala que terminó por hacer el 2-3. 

Con esta dolorosa derrota, Guatemala ahora queda obligada a ganar en condición de visitante por una diferencia de dos goles, o hacer el 2-3 para forzar el tiempo extra en Canadá.     

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá | Alex Meoño

Nations League: Guatemala vs. Canadá / Alex Meoño

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