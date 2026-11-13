Alineaciones del partido entre Guatemala vs. Canadá

El mexicano Luis Fernando Tena definió el once titular de la Selección Nacional de Guatemala para el partido que sostendrá esta noche (20:00 horas GT) ante Canadá del estadounidense Jesse Marsch. El duelo entre guatemaltecos y canadienses es por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, edición 2026-2027. Este partido es vital para ambas selecciones dado que para los chapines es la primera vez que están en esta instancia y para los de la "Hoja de Maple" significa una oportunidad clara de avanzar a la "Final Four".
En la conferencia previa al partido, la cual se produjo el día jueves, Luis Fernando Tena adelantó que el portero sería Nicholas Hagen, quien forma parte de las filas del Columbus Crew. Y se decantó por jugadores como Darwin Lom y Rubio Rubín, el primero con alguna molestia en una de sus rodillas.
Los problemas de Tena para armar este 11, que debe ser el más difícil de armar en su era con la "Bicolor", comenzó tras el partido de la fase de grupos de la Nations League, porque ahí se confirmó que por acumulación, William Fajardo y Jonathan Franco no estarías. Sumado al problema de la batalla campal dada al final de ese duelo que seguramente traería otro tipo de sanciones.
Y sí, la Concacaf sancionó a Franco y a Salvador Estrada, por lo que Guatemala sumaba otra baja para este duelo, que hasta ahí sumaban tres. Y ya con los trabajos de cara al duelo ante Canadá, las lesiones dejaron fuera a los convocados Stheven Robles de Comunicaciones y Jorge Aparicio de Xelajú. En total, cinco bajas sensibles para el inicio de la serie de cuartos de final.
Alineaciones del partido
De esta forma, Luis Fernando Tena trabajó arduamente en los microciclos y tras superar varias vicisitudes con sus jugadores, este es el once de gala que envía el estratega mexicano al engramillado del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
- Once de Guatemala: Nicholas Hagen, José Morales, Nicolás Samayoa, Allen Yanes, Aaron Herrera, Rudy Muñoz, Jesús López, José Rosales, Óscar Santis, Darwin Lom y Rubio Rubín
- Once de Canadá: Maxime Crépeau, Richie Laryea, Joel Waterman, Luc de Fougerolles, Alphonso Davies, Niko Sigur, Mathieu Choinière, Tajon Buchanan, Liam Millar, Jonathan David y Tani Oluwaseyi
Guatemala por el triunfo y evitar anotaciones en contra
En la mente de los jugadores, a pesar de que Canadá viene con un equipo élite y mundialista, confían en que se puede lograr el triunfo en casa.
Es de recordar que esta serie de eliminación directa consiste en dos partidos, el primero en Guatemala y el segundo en Canadá, y el gol en condición de visitante sí es criterio de desempate al finalizar los 180 minutos, por lo que los chapines deben evitar que los canadienses marquen goles.
El duelo de vuelta se juega este lunes 16 de noviembre a las 19:00 horas en territorio norteamericano.