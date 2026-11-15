22 años de la última victoria de Guatemala visitando Canadá

La selección de Guatemala llega este lunes 16 de noviembre al BMO Field de Toronto con la necesidad de dar un golpe de autoridad en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Tras la derrota por 2-3 en Ciudad de Guatemala, donde los canadienses se impusieron con goles de Tani Oluwaseyi, Liam Millar y Jonathan David, la Bicolor queda obligada a reaccionar lejos de casa. En ese contexto, resurge un precedente único y lejano: la única victoria que Guatemala ha logrado en territorio canadiense, un resultado que aún se recuerda como uno de los momentos más brillantes de su historia reciente en eliminatorias.
El 18 de agosto de 2004, en el Swangard Stadium de Burnaby, cerca de Vancouver, Guatemala venció 0-2 a Canadá en la jornada inaugural del Grupo 2 de la tercera ronda clasificatoria al Mundial de Alemania 2006. Carlos Humberto Ruiz, el histórico "Pescadito", marcó ambos goles. El primero, al minuto 7, llegó tras una asistencia del capitán Guillermo Ramírez, quien desbordó por la izquierda y centró para que Ruiz definiera con facilidad ante Pat Onstad. El segundo, alrededor del minuto 59, fue obra individual del delantero, que se zafó de Nevio Pizzolitto y levantó un globito preciso sobre el portero canadiense. Bajo la dirección de Ramón Maradiaga, los chapines dominaron la posesión y controlaron el partido ante una localía de alrededor de 6.500 espectadores.
Guatemala buscará emular la hazaña del 2004
Aquella victoria no solo representó el primer triunfo de la era en suelo canadiense, sino que impulsó a Guatemala en una eliminatoria en la que terminó empatando en puntos con Costa Rica y clasificando a la hexagonal final. El partido de vuelta, el 17 de noviembre de 2004 en el estadio Mateo Flores, terminó 0-1 a favor de Canadá con gol de Dwayne De Rosario, pero para entonces los guatemaltecos ya habían asegurado su pase. Desde entonces, y a lo largo de más de dos décadas, Guatemala no ha vuelto a ganar en Canadá (en 90 minutos). Las visitas posteriores, tanto en amistosos como en competencias oficiales, han dejado un saldo desfavorable.
Ahora, en Toronto, el escenario es distinto y más exigente. Canadá llega como favorito, con un plantel de mayor proyección internacional y una ventaja de un gol en la serie. Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, deberá encontrar la misma determinación que mostró en 2004, cuando un doblete de Ruiz abrió un camino que parecía cerrado. El partido de este lunes no solo define el acceso a las semifinales y a la Copa Oro 2027, sino que ofrece la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en una historia que, hasta ahora, solo cuenta con un capítulo victorioso en Canadá.