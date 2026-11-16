La NASA pide encender celulares y apuntar al cielo el 17N

La NASA lanzó una invitación poco habitual a personas de todo el mundo: encender sus teléfonos celulares y dirigirlos hacia el cielo la noche del martes 17 de noviembre de 2026, como parte de un homenaje simbólico a la sonda espacial Voyager 1, que está a punto de alcanzar una distancia histórica respecto a la Tierra.
La iniciativa, denominada "Brilla con fuerza por el Día Luz de la Voyager", busca conmemorar un acontecimiento sin precedentes en la exploración espacial. El miércoles 18 de noviembre, la nave se encontrará a un día luz de nuestro planeta, lo que significa que cualquier señal luminosa o comunicación enviada desde la Tierra tardará aproximadamente 24 horas en alcanzarla.
Lanzada en septiembre de 1977, la Voyager 1 ha recorrido más de 25 mil 900 millones de kilómetros, convirtiéndose en el objeto fabricado por el ser humano que más lejos ha llegado en el espacio. Su extraordinario recorrido será celebrado mediante una acción colectiva que pretende formar una especie de ola de luz dorada alrededor del planeta.
Así puedes participar
Para participar, la NASA habilitó una plataforma que permite utilizar teléfonos inteligentes y tabletas para transmitir simbólicamente las letras "VGR", identificador de la misión, mediante señales en código Morse.
Las personas interesadas deberán ingresar el 17 de noviembre al sitio oficial https://science.nasa.gov/specials/apps/voyager-one-light-day/, seleccionar la opción "Begin" y apuntar la pantalla de su dispositivo hacia el cielo. El teléfono comenzará a emitir destellos siguiendo la secuencia correspondiente a las tres letras.
La agencia también invitó a fotografiar o grabar la experiencia y compartir el material en redes sociales, etiquetando a @NASA. Aunque se trata de un gesto simbólico y no de una comunicación directa con la nave, la propuesta busca representar un saludo colectivo desde la Tierra hacia uno de sus exploradores más lejanos.
Estados de las sondas Voyager
Como parte de la celebración, el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) organizará un encuentro con integrantes de la misión y responsables de la institución para hablar sobre el funcionamiento de las sondas Voyager 1 y 2, sus descubrimientos en el espacio interestelar y los retos para mantenerlas activas.
Además, se presentará un adelanto de un documental de NASA+ dedicado a ambas misiones, cuyo estreno está previsto para 2027, cuando se cumplan 50 años de su lanzamiento.