Presidente Bernardo Arévalo emite un mensaje a la nación

El presidente, Bernardo Arévalo, aseguró que la seguridad de los guatemaltecos no es negociable y por esa razón se decretó un estado de Sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal. Las explicaciones fueron brindadas durante una cadena nacional emitida este domingo, 15 de noviembre de 2026.
El compromiso de nuestro gobierno ha sido desde el primer día proteger la vida y la seguridad de todas las familias. Esa es nuestra responsabilidad y seguimos firmes en cumplirla", inició el mandatario Arévalo.
Arévalo aseguró que, durante décadas, estructuras criminales vinculadas al narcotráfico han buscado imponer sus intereses por medio de la violencia, la intimidación y las amenazas.
"Son organizaciones que pretenden controlar territorios, desafiar la autoridad del Estado y poner en riesgo la tranquilidad de nuestras comunidades", indicó el gobernante.
Prosiguió indicando que "estas estructuras criminales quieren que nos rindamos, pero quiero decirles algo con absoluta claridad: no lo han logrado y no lo lograrán. La seguridad de las y los guatemaltecos no es negociable".
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Arévalo confirma decisión extraordinaria
El mandatario agregó que las razones anteriores hicieron que ayer, 14 de noviembre, se decretara un estado de sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal por un período de 30 días.
"Se trata de una decisión extraordinaria, fundamentada en los informes de inteligencia de las autoridades de seguridad y en la necesidad de actuar para garantizar la vida, la libertad y la tranquilidad de las comunidades de estos departamentos", aseguró Arévalo.
Agregó que las operaciones de seguridad tendrán tres objetivos fundamentales:
- Proteger a las comunidades y garantizar la continuidad de sus servicios esenciales.
- Fortalecer el control territorial del Estado.
- Enfrentar y desarticular a las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.
Arévalo agregó que para lograr los objetivos anteriores, "la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala actuarán de manera coordinada, utilizando las capacidades y facultades que establece la ley".
Quiero ser enfático: la firmeza del Estado no significa actuar fuera de la ley; significa hacer cumplir la ley con toda la capacidad institucional disponible", aclaró.
Arévalo destaca el orden legal
El mandatario aseguró que, como ha mencionado en otras ocasiones, "las operaciones estarán dirigidas específicamente contra las estructuras criminales".
No estamos tomando medidas para perseguir a los ciudadanos ni para afectar a quienes realizan actividades legítimas. Estamos actuando para proteger a las honestas", sentenció Arévalo.