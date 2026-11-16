 Dos motoristas fallecen en accidentes en la capital
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Dos motoristas mueren en accidentes en la capital

Los hechos ocurrieron en las zonas 11 y 13, donde hay cierres viales.

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Área donde murió un motorista tras un accidente en zona 11., Bomberos Municipales
Área donde murió un motorista tras un accidente en zona 11. / FOTO: Bomberos Municipales
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Dos conductores de motocicletas perdieron la vida como consecuencia de accidentes de tránsito ocurridos durante horas de la madrugada de este lunes, 16 de noviembre, en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades les dan seguimiento a ambos casos y han implementado cierres vehiculares.

El primero de los hechos ocurrió en la calzada Raúl Aguilar Batres y 16 calle de la zona 11, donde un hombre fue localizado en estado inconsciente sobre la cinta asfáltica. Presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y permanecía cerca de una motocicleta que quedó totalmente destruida.

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que fueron alertados sobre un hecho vial en ese sector, por lo que trasladaron unidades de emergencia. A la llegada del personal, se hizo la verificación correspondiente y se determinó que el motorista ya no contaba con signos vitales debido al politraumatismo que sufrió.

La víctima mortal no pudo ser identificada, solo se determinó que tenía aproximadamente 28 años de edad.

Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes, las cuales se hicieron presentes para darle seguimiento a este caso y gestionar el retiro del cuerpo del conductor.

El área quedó cerrada parcialmente para el tránsito vehicular, mientras están en desarrollo las diligencias respectivas.

Accidente en avenida Hincapié

Un segundo hecho vial se reportó esta madrugada en la avenida Hincapié y 25 calle, zona 13 de la Ciudad de Guatemala, en donde los Bomberos Municipales localizaron a un hombre lesionado en la vía pública. También se encontró en el lugar una motocicleta con severos daños en su estructura.

"Al evaluar al paciente se determinó que presentaba politraumatismo y carecía de signos vitales, por lo que se procedió a notificar a las autoridades. La Policía Nacional Civil quedó al resguardo de la escena para las diligencias respectivas", explicó un portavoz de la institución.

El motorista no fue identificado. Se calculó que tenía aproximadamente 38 años de edad.

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Área donde fue localizado un motorista fallecido en zona 13. - Bomberos Municipales

Las unidades del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil se encuentran en el lugar donde ocurrió el accidente. Debido a esta situación se encuentran cerrados los carriles de la avenida Hincapié hacia el sur.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que se encuentra afectada la circulación vehicular hacia Obelisco y que las autoridades de Villa Canales no instalaron reversibles por los desvíos que tuvieron que implementarse.

"Nuestros equipos se encuentran agilizando el tránsito en el sector.  Toma en cuenta esta información y utiliza vías alternas", manifestó la institución.

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