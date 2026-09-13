Suspenden los carriles reversibles en la Ciudad de Guatemala

El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, confirmó este domingo, 13 de septiembre de 2026, que para el próximo lunes y martes no se instalarán carriles reversibles en la Ciudad de Guatemala, excepto por alguna emergencia o urgencia, se llegara a requerir.
Regularmente, la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala y la Empresa Metropolitana reguladora del Transporte y Tránsito (EMETRA) instalan al menos 45 carriles reversibles en la metrópoli, con el objetivo de agilizar el tránsito varios sectores.
Para el área sur, se instalan carriles reversibles en la Avenida Petapa, Calzada Aguilar Batres, Calzada Roosevelt, Calzada San Juan, diagonal 17 de la Avenida Mariscal, El Trébol, Ruta al Atlántico, Calle Martí y Calzada la Paz, entre otros.
La medida se aplica especialmente en la hora pico, cuando hay más demanda de automotores en las calles, porque las personas buscan llegar a su trabajo o a sus lugares de estudio. Los reversibles se instalan con apoyo de agentes de tránsito y señalización temporal.
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Horario de los carriles reversibles
La mayoría de los carriles reversibles o carriles exprés se instalan en horarios que van desde las 4:15 o 4:30 horas hasta las 6:00 o 7:00 horas en las mañanas. Asimismo, las autoridades instalan estas vías extraordinarias en la tarde, desde las 16:00 o 16:30 horas, hasta las 19:00 horas, regularmente.
Cabe destacar que durante estos dos días de suspensión de carriles reversibles se espera menos demanda de carros en la vía, debido a que los trabajadores del sector público tendrán asueto desde el 14 de septiembre. Sin embargo, se espera que algunas actividades patrias, como el recorrido de las antorchas, generen una mayor demanda vial, especialmente el lunes.
Mientras tanto, otras entidades reguladoras del tránsito no han dado detalles de las medidas que impondrán con respecto a los reversibles durante los dos días de actividades patrias.