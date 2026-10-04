 Confesión Impactante de Miss Guatemala
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La dura y triste confesión que hizo la Miss Guatemala Universe en televisión internacional

María Adelina Castillo, Miss Universe Guatemala 2026, reveló uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado.

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Miss Universe Guatemala, Miss Universe Guatemala
Miss Universe Guatemala / FOTO: Miss Universe Guatemala
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La historia detrás de la actual Miss Universe Guatemala 2026 ha conmovido a sus seguidores. María Adelina Castillo Birba, representante de Sacatepéquez, contó recientemente que llegó al concurso nacional atravesando un profundo duelo familiar, luego del fallecimiento de su hermano.

La revelación ocurrió durante una entrevista con el programa "Hoy Día", de Telemundo, donde la reina de belleza explicó que la pérdida ocurrió solo tres días antes de iniciar la competencia.  A pesar del dolor, decidió continuar con el sueño que había comenzado y que posteriormente la llevaría a convertirse en la representante de Guatemala para Miss Universo 2026.

Castillo explicó que encontró fuerzas principalmente en su fe y en el acompañamiento de su madre, quien estuvo a su lado durante el certamen. Para la guatemalteca, continuar en la competencia no significó dejar atrás el duelo, sino encontrar una manera de seguir adelante mientras mantenía presente el recuerdo de su hermano.

En esa conversación señaló que el certamen llegó en una etapa especialmente triste para su familia, pero que también representó una oportunidad para encontrar una pequeña luz en medio del dolor. Uno de los aspectos que más ha marcado su historia es la manera en que Castillo decidió mostrar una faceta más humana detrás de la corona.

Miss Universe Guatemala se prepara

La reina ha expresado su intención de que el público conozca no solamente a la mujer que desfila sobre un escenario, sino también a una persona capaz de atravesar momentos de vulnerabilidad. María Adelina Castillo fue coronada como Miss Universe Guatemala 2026 el 8 de agosto, después de representar a Sacatepéquez y superar las diferentes etapas de la competencia nacional.

Ahora se prepara para representar al país en Miss Universo 2026, que se celebrará el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

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Así, detrás de la corona y de la preparación para el escenario internacional existe una historia personal marcada por la pérdida.  Para Castillo, su hermano permanece como una presencia simbólica durante este nuevo capítulo de su vida y su carrera como reina de belleza.

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