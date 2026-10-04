 Disputa familiar por camioneta de Pablo Escobar en Medellín
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Disputa familiar por una camioneta ligada a Pablo Escobar: así fue el polémico traslado en Medellín

Una Chevrolet Silverado vinculada a la época de Pablo Escobar fue retirada de la Casa Museo Roberto Escobar Gaviria y trasladada al Museo Pablo Escobar.

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Pablo Escobar, Pablo Escobar
Pablo Escobar / FOTO: Pablo Escobar
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Una nueva controversia relacionada con el legado de Pablo Escobar surgió en Medellín luego del traslado de una camioneta Chevrolet Silverado. Dicho vehículo estuvo durante años estuvo exhibido en la Casa Museo Roberto Escobar Gaviria, en el sector de Laureles-Estadio.

De acuerdo con un informe conocido por Infobae Colombia, la camioneta, de color rojo o vinotinto y con placas CAS-263, fue retirada el 17 de septiembre de 2026 y llevada en grúa hasta el denominado Museo Pablo Escobar, ubicado en El Poblado.  El procedimiento involucró a autoridades, funcionarios de Movilidad y una empresa especializada en el traslado del vehículo.

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Pablo Escobar - Pablo Escobar

¿Por qué trasladaron la camioneta de Pablo Escobar? El vehículo se encontraba en un establecimiento administrado por Roberto Escobar Gaviria, hermano de Pablo Escobar y conocido como "El Osito".  Sin embargo, la propiedad del automotor habría sido atribuida a Nicolás Escobar Urquijo, también conocido como Máximo Tecra Rossi, hijo de Roberto Escobar.

Según los documentos citados por el medio colombiano, el procedimiento buscaba restablecer el derecho de Tecra Rossi como propietario legítimo de la camioneta. Para concretar el retiro se realizaron previamente visitas de reconocimiento durante aproximadamente dos semanas.

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El operativo requirió incluso desmontar un pasamanos de vidrio para poder sacar el vehículo del inmueble. La camioneta fue posteriormente trasladada desde Laureles hasta El Poblado, donde quedó bajo disposición de Máximo Tecra Rossi en las instalaciones del Museo Pablo Escobar.

La disputa no solo está relacionada con la propiedad de la Chevrolet Silverado, sino también con los objetos asociados a la historia de Pablo Escobar y la forma en que son exhibidos en los diferentes museos creados alrededor de su figura.

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La autenticidad y procedencia de vehículos, objetos y piezas atribuidas al narcotraficante han sido motivo de debate durante años. El caso podría escalar nuevamente a los tribunales si la Casa Museo Roberto Escobar Gaviria decide cuestionar la titularidad de la camioneta, controvertir el procedimiento de retiro o reclamar por los daños ocasionados durante la extracción del vehículo.

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