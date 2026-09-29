 Vive el Oktoberfest 2026 en Guatemala: ¡Prepárate!
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¡Preparate para vivir el Oktoberfest 2026 en Guatemala!

Una celebración que promete música, gastronomía y entretenimiento se prepara para conquistar a los guatemaltecos durante octubre.

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Oktoberfest, Oktoberfest
Oktoberfest / FOTO: Oktoberfest
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Condado Concepción prepara una nueva edición del Oktoberfest 2026, una celebración que reunirá música en vivo, gastronomía, entretenimiento y experiencias inspiradas en la tradición alemana durante octubre. El ambiente del Oktoberfest comenzará a sentirse desde los primeros días del mes en Condado Concepción, Carretera a El Salvador, con actividades que servirán como antesala para la gran celebración programada para el sábado 10 de octubre.

Como parte de esta agenda, los visitantes podrán disfrutar de actividades especiales los viernes 2 y 9 de octubre, a partir de las 6:30 p.m., en Plaza 2.  Ambas jornadas contarán con música en vivo y entretenimiento para comenzar a vivir el ambiente característico de esta festividad.

La celebración principal será el sábado 10 de octubre desde las 3:00 p.m., en el Parqueo Sur de Condado Concepción.  El evento contará con más de ocho horas continuas de actividades dirigidas a todas las edades.

La música será uno de los principales atractivos de la jornada, con la participación de DJ Adria, Polka Alemana, The One Man Band, Sepa Judas, DoggyStyle y Tijuana Love. Desde su primera edición en 2015, el Oktoberfest se ha convertido en una de las actividades más esperadas del calendario anual de Condado Concepción.

Más del Oktoberfest

Para 2026, la propuesta busca mantener la esencia de esta tradición y, al mismo tiempo, incorporar nuevas experiencias para el público guatemalteco. La gastronomía también tendrá un papel importante. Restaurantes del complejo, entre ellos Kloster y 100 Montaditos, formarán parte de la experiencia junto con otros establecimientos de Plaza 1 y Plaza 2.

Las entradas ya están disponibles. El precio regular es de Q225 e incluye el tarro coleccionable oficial y una cerveza a elección de las marcas participantes de Cervecería Centro Americana.

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Además, los tarjetahabientes de G&T Continental tendrán acceso a una preventa exclusiva por Q175 y podrán adquirir entradas por Q200 en taquilla el día del evento. Para esta edición se espera recibir aproximadamente 1,800 visitantes, gracias a una agenda ampliada, nuevas experiencias y un espacio acondicionado especialmente para la celebración.

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