 Camión recolector vuelca en San Cristóbal; paso cerrado
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Camión recolector vuelca y deja una persona atrapada; cierran el paso en San Cristóbal, Mixco

Hay grúas trabajando en el sector.

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El camión quedó volcado en la zona 8 de Mixco., Bomberos Voluntarios
El camión quedó volcado en la zona 8 de Mixco. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un accidente de tránsito ocurrido en la 7ª avenida y bulevar principal de Ciudad San Cristóbal, zona 8 del municipio de Mixco, Guatemala, está generando serias complicaciones para la circulación vehicular en ese bulevar y los alrededores, ya que el paso vehicular quedó cerrado.

Por causas no establecidas, el conductor de un camión recolector de desechos perdió el control del volante y volcó sobre la cinta asfáltica. El incidente ocurrió frente al área donde se encuentra un centro comercial.

Preliminarmente se informó que el hecho no dejó personas heridas, únicamente daños materiales y un fuerte impacto en la circulación de esa importante vía.

Rescatan a persona atrapada tras accidente

Los bomberos Voluntarios dieron a conocer que trasladaron unidades de emergencias las 2ª, 22ª y 100ª compañías para atender la emergencia, pues se tenía información de varias personas afectadas tras el accidente en Mixco.

Víctor Gómez, vocero de la institución, explicó que en el lugar de los hechos fue localizado un hombre que había quedado atrapado entre la estructura del camión y la cinta asfáltica.

"Se utilizó equipo especial de rescate. Con bolsas neumáticas fue levantada parte del automotor para poder extraer a la persona, quien fue trasladada en estado delicado al Hospital Roosevelt", explicó.

Preliminarmente se conoció que el afectado es el conductor de una motocicleta que circulaba por el sector cuando volcó el camión.

Vías alternas por cierre vehicular

Mynor Espinoza, portavoz de la Municipalidad de Mixco, informó que el accidente repercute para las personas que transitan en la ruta Interamericana hacia bulevar San Cristóbal para dirigirse a Las Charcas.

"En estos momentos no hay paso. Se ha tenido que desviar a un costado del centro comercial para poder desplazarse atrás del bulevar de Ciudad San Cristóbal para interconectarse en la próxima cuadra", explicó.

Agregó que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentra realizando todos trabajos correspondientes para poder agilizar la circulación en el sector.

El funcionario compartió que los usuarios pueden utilizar las siguientes vías alternas:

  • Si proviene de ruta Interamericana y busca llegar a San Cristóbal: tomar la calzada Roosevelt o la colonia La Comunidad, zona 10 de Mixco, para incorporarse a Las Charcas.
  • Circular por el bulevar de La Comunidad y desplazarse hacia la colonia Alvarado o Tesoro para tomar la calzada Roosevelt.

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