Banrural fortalece servicios de remesas con Don Reme

Banrural presentó este martes 29 de septiembre a Don Reme, un nuevo personaje creado para orientar de manera sencilla a los guatemaltecos que viven en Estados Unidos y a sus familias en Guatemala sobre el envío y aprovechamiento de las remesas.
La iniciativa surge de la experiencia acumulada por la institución durante casi tres décadas atendiendo a familias receptoras de estos recursos y forma parte de una estrategia con la que el banco busca ir más allá de facilitar únicamente el envío y cobro del dinero.
Don Reme abordará temas relacionados con remesas, ahorro, crédito, vivienda y protección familiar, con la intención de acercar información financiera de una manera sencilla a los usuarios.
De acuerdo con Banrural, el personaje está inspirado en las experiencias de guatemaltecos que han vivido y trabajado en Estados Unidos y que, desde la distancia, mantienen vínculos y proyectos con sus familias en Guatemala.
La institución señala que busca acompañar a las familias para que los recursos que reciben también puedan convertirse en alternativas de ahorro, vivienda, crédito, protección y proyectos a futuro.
Banrural presenta portal para enviar remesas desde Estados Unidos
Junto con la presentación de Don Reme, Banrural destacó su Portal de Envío de Remesas, una alternativa digital dirigida a los connacionales que se encuentran en Estados Unidos.
La plataforma permite realizar el proceso desde un celular o computadora y pagar el envío utilizando una tarjeta de débito emitida por un banco estadounidense.
El procedimiento consiste en ingresar al portal, indicar la cantidad que se desea enviar, realizar el pago con la tarjeta y confirmar la transacción.
Una vez realizado el envío, el destinatario en Guatemala dispone de diferentes alternativas para recibir los fondos.
Entre ellas se encuentran el depósito directo a una cuenta, agencias y Cajas Banrural, así como cajeros 5B. El banco también dispone de canales como Banca Virtual y su servicio de atención para remesas.
El portal también permite consultar el historial de operaciones y conocer el tipo de cambio, la comisión y el total a pagar antes de confirmar la transacción.
Presencia en los 340 municipios
Uno de los puntos destacados por la institución es su cobertura en Guatemala.
Según el comunicado, Banrural tiene presencia en los 340 municipios y cuenta con más de 14 mil puntos de servicio. Además, señala que hasta agosto de 2026 alcanzó una participación del 54.1 % en el mercado de remesas familiares del país.
La ampliación de los canales digitales busca complementar esa cobertura física, principalmente para facilitar el proceso a los guatemaltecos que realizan los envíos desde Estados Unidos.
¿Quién es Don Reme?
La propuesta de Banrural es utilizar a Don Reme como una figura cercana que permita explicar diferentes aspectos relacionados con el manejo de las remesas.
Su historia toma como referencia a los connacionales que han emigrado, trabajan fuera del país y continúan apoyando económicamente a sus familias.
El personaje abordará no solo cómo enviar y recibir dinero, sino también alternativas relacionadas con ahorro, crédito, vivienda y protección familiar.
Con la incorporación de Don Reme y el nuevo Portal de Envío de Remesas, Banrural busca combinar sus canales digitales con la red de atención que mantiene en Guatemala y reforzar el acompañamiento a los connacionales y sus familias.