 Anthropic advierte sobre riesgos existenciales de su IA
Internacionales

Anthropic alerta de que su IA puede provocar “riesgos existenciales para la humanidad”

La compañía estadounidense advierte sobre los riesgos asociados al desarrollo de modelos de IA cada vez más avanzados, entre ellos “la posibilidad de que manipulen, chantajeen o desarrollen comportamientos impredecibles”.

Compartir:
Inteligencia Artificial, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Inteligencia Artificial / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Anthropic, creadora del modelo de Inteligencia Artificial, Claude, ha advertido a potenciales inversores en el folleto sobre su prevista salida a bolsa de que su tecnología puede plantear "riesgos existenciales para la humanidad", informa este martes el 'Financial Times'.

Anthropic dedica una parte importante del documento a los riesgos asociados al desarrollo de modelos de IA cada vez más avanzados, entre ellos "la posibilidad de que manipulen, chantajeen o desarrollen comportamientos impredecibles", según el periódico.

El folleto fue distribuido entre un pequeño grupo de posibles inversores ante la próxima salida a bolsa, prevista para este otoño en el Nasdaq de Nueva York, de la empresa dirigida por Dario Amodei, cuyos inversores confían en que pueda alcanzar una valoración de más de 2 billones de dólares, de acuerdo con el diario.

El texto también informa de que Anthropic registró el año pasado unos ingresos de 4 mil 600 millones de dólares, casi doce veces más que el ejercicio anterior, pero sufrió una pérdida operativa de más de 8 mil millones.

Los gastos operativos ascendieron a casi 13 mil millones de dólares, debido en buena medida al coste de los recursos informáticos necesarios para entrenar y ejecutar sus modelos, según el 'Financial Times'.

Anthropic prevé además comprometer 518 mil millones de dólares en servicios de computación en la nube, capacidad informática e infraestructura durante los próximos años para sostener su expansión, se apunta en el folleto.

El periódico recuerda que los ingresos de la compañía han seguido aumentando con rapidez este año, con 11 mil 500 millones de dólares en el segundo trimestre, aunque sus gastos también aumentan.

Además de los peligros existenciales, el folleto a inversores reconoce asimismo la concentración de clientes como uno de los riesgos para la empresa, dado que cerca de una cuarta parte de sus ingresos de 2025 procedió de solo dos de ellos, según las fuentes consultadas por el periódico.

En medio de un debate sobre las amenazas que podría plantear la IA, Amodei defendió hace unos días la necesidad de "ralentizar la frontera" del desarrollo de esta tecnología para reforzar su seguridad, propuesta que respaldaron el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, y el empresario Elon Musk.

*Con información de EFE

En Portada

Combustibles: Arévalo sanciona ley que exonera impuestos y veta la que fijaba precios topet
Nacionales

Combustibles: Arévalo sanciona ley que exonera impuestos y veta la que fijaba precios tope

07:09 AM, Sep 30
Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixcot
Nacionales

Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixco

06:33 AM, Sep 30
Diputados solicitan reunión con el Comité Olímpico Internacionalt
Deportes

Diputados solicitan reunión con el Comité Olímpico Internacional

07:16 AM, Sep 30
Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nuevat
Nacionales

Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nueva

07:03 AM, Sep 30
Surgen nuevos videos del violento ataque registrado en zona 6t
Nacionales

Surgen nuevos videos del violento ataque registrado en zona 6

06:12 AM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.Real MadridComunicacionesredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar