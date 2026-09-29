José Ramón Bolaños es convocado con la Selección Nacional

La Selección de Guatemala contará con una nueva incorporación para sus próximos compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf. José Ramón Bolaños recibió su primera convocatoria con el combinado nacional, luego de ser llamado para los dos partidos frente a Surinam que marcarán el cierre de esta fecha internacional.
El Deportivo Mixco, club donde milita el delantero, confirmó la noticia a través de sus redes sociales y celebró el llamado del futbolista. "Felicitamos a José Bolaños por recibir su primer llamado a la Selección Nacional. Nos llena de orgullo verte dar este gran paso en tu carrera. Te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa y todo lo mejor en este nuevo reto. ¡Felicidades, José!", publicó el conjunto chicharronero.
Bolaños recibe su primera convocatoria
La convocatoria de Bolaños se produce después de la lesión que sufrió Óscar Santis en el reciente encuentro ante El Salvador, situación que le impedirá participar en los dos duelos contra Surinam. A esta baja se suma la suspensión de Darwin Lom por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que el delantero no podrá disputar el partido de este viernes en Paramaribo, aunque sí estará disponible para el encuentro de vuelta en Guatemala.
Guatemala visitará este viernes a Surinam a las 16:00 horas en Paramaribo, en el primero de los dos enfrentamientos entre ambas selecciones. El segundo compromiso se disputará el próximo lunes en el estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala, donde la Azul y Blanco buscará cerrar esta fecha de la Liga de Naciones ante su afición. Para Bolaños, estos partidos representarán la oportunidad de estrenarse con la Selección Nacional.