Infantino y la FIFA impulsarán el nuevo estadio de Mongolia

La construcción de un nuevo estadio nacional en Mongolia comienza a tomar forma tras el acuerdo alcanzado entre la FIFA, la Federación Mongola de Fútbol (MFF) y el Gobierno del país asiático. El presidente del máximo organismo del fútbol mundial, Gianni Infantino, se reunió con las principales autoridades mongolas para firmar un memorando de entendimiento que permitirá impulsar un proyecto destinado a transformar la infraestructura deportiva de la nación.
Durante su visita a Ulán Bator, la capital mongola, Infantino sostuvo encuentros con el presidente del país, Khurelsukh Ukhnaa, y el primer ministro, Uchral Nyam-Osor, además del ministro de Finanzas, Zagdjav Mendsaikhan. En las reuniones también participaron el presidente de la MFF, Anandbazar Tsogt-Ochir, y el vicepresidente de la Confederación Asiática de Fútbol y expresidente de la federación mongola, Ganbaatar Amgalanbaatar, quienes formarán parte de los esfuerzos para concretar la iniciativa.
Mongolia tendrá nuevo estadio gracias a la FIFA
Infantino calificó el acuerdo tripartito como un acontecimiento histórico y destacó que el nuevo recinto aspira a convertirse en un símbolo nacional y en un motivo de orgullo para Mongolia. El dirigente suizo subrayó que el proyecto va más allá del fútbol, ya que representa una apuesta por las nuevas generaciones, la juventud y el desarrollo del país. La iniciativa busca crear un espacio moderno que fortalezca el deporte y permita ampliar las oportunidades para niños, niñas y jóvenes.
El proyecto también representa un avance en la estrategia de la FIFA para desarrollar el fútbol mongol, especialmente ante las dificultades que imponen las bajas temperaturas durante el invierno, cuando la práctica al aire libre resulta prácticamente imposible entre noviembre y marzo.
En ese sentido, el nuevo estadio dará continuidad a los esfuerzos de modernización de la infraestructura deportiva, entre los que destaca el Air Dome, inaugurado en abril de 2023 en el Centro Técnico Nacional de la MFF, una instalación que recibió 4,66 millones de dólares de financiación de la FIFA. Con este nuevo acuerdo, Mongolia busca dar un paso importante hacia un futuro con mejores condiciones para el desarrollo del fútbol.